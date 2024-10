Milo Kráľ privíta autora kultového komiksu

Spišská Nová Ves, 15. októbra (OTS) - Spišské divadlo, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, prináša v aktuálnej 34. divadelnej sezóne viaceré nedivadelné novinky. Po besedách o tabuizovaných témach pre stredoškolákov pripravuje divadlo v spolupráci s občianskym združením Spišské divadlo 21 ďalší nový formát – literárno-hudobné večery. Séria večerných posedení s názvom To tu ešte nebolo sa bude konať raz mesačne v príjemných komorných priestoroch divadelného Štúdia SD.Hostiteľom večerov bude talentovaný herec, hudobník a režisér Milo Kráľ, ktorý v Spišskom divadle režíroval komédiu Okuliare Eltona Johna. Počas troch večerov postupne privíta viacerých významných hostí z literárnej a divadelnej oblasti.približujePrvým hosťom Mila Kráľa bude známy, ktorý pochádza z Revúcej. Absolvent štúdia divadelnej dramaturgie na VŠMU desať rokov pracoval ako dramaturg v Divadle Andreja Bagara v Nitre, od roku 2014 pôsobí ako dramaturg Činohry Slovenského národného divadla a pedagóg na VŠMU.Štyridsaťštyriročný autor debutoval dnes už kultovým, ktorý najprv zverejňoval na Facebooku a v knižnej podobe ho v roku 2015 ako prvé vydalo české vydavateľstvo Labyrint. Rudo bol ocenený Cenou Muriel za Najlepší prekladový komiks a vďaka nemu si Majlingova tvorba získala množstvo priaznivcov.Daniel Majling je autorom knihy. Pokračuje v komiksovej tvorbe – napísal a nakreslil komiksový román Zóna, rozsiahly grafický román Gemer a je jedným zo štyroch autorov série komiksov o Nežnej revolúcii, tzv. Nežný komiks.Na prvom večere série To tu ešte nebolo sa Daniel Majling podelí o svoje skúsenosti, životné príbehy a vzťah ku komiksovej tvorbe. O hudobnú produkciu počas večera sa postará priamo hostiteľ Milo Kráľ. Literárno-hudobné večery sľubujú jedinečný zážitok spájajúci literatúru a hudbu v intímnej atmosfére. Ich cieľom je vytvoriť priestor pre rôzne druhy umenia a poskytnúť divákom ďalšie umelecké zážitky.konštatujePrvý literárno-hudobný večer To tu ešte nebolo s Milom Kráľom a Danielom Majlingom sa bude konať v sobotu 19. októbra v Štúdiu SD. Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom.Viac informácií o projekte nájdete na www.spisskedivadlo.sk