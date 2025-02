Milo Kráľ privíta autorku magických príbehov zo Spiša

Spišská Nová Ves 17.februára (OTS) - Spišské divadlo, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, sa opäť stane miestom stretnutia pre milovníkov literatúry a kultúry. Divadlo v tomto roku pokračuje v úspešnej sérii literárno-hudobných večerov To tu ešte nebolo. V utorok 18. februára privíta hostiteľ večera Milo Kráľ talentovanú spisovateľku, ktorá vo svojej najnovšej knihe Biele mesto spája históriu Spiša s magickým realizmom.Rodáčka zo Spišského Podhradia je známa najmä svojimi knihami o ázijskej kultúre. Dominika Sakmárová študovala sinológiu, teda čínsky jazyk, literatúru, dejiny a kultúru na Karlovej univerzite v Prahe. Tridsaťpäťročná sinologička strávila niekoľko rokov v Číne, na Taiwane a v Južnej Kórei, čo sa odrazilo v jej úspešných knihách Mačací kožuch a ťava pri Čínskom múre, Kórejské halušky či Mačkohlavý orol. Spisovateľka a popularizátorka čínskej a kórejskej kultúry sa písaniu začala venovať ešte počas štúdia formou blogov z Ďalekého východu, ktoré sa tešili veľkému čitateľskému záujmu. Jej autentické príbehy obsahujú riadnu dávku humoru.V najnovšej knihe Biele mesto sa Dominika Sakmárová vracia domov na Spiš. V siedmich poviedkach majstrovsky prepája skutočné historické udalosti s fantáziou a mágiou. Čitatelia v nich nájdu príbehy o zaniknutej modrotlačovej dielni, hrdinských činoch obyvateľov Olšavice či zaklínadlách bačov z Levočských vrchov. Ako rodáčka z tejto oblasti zakomponovala do poviedok čriepky skutočných príbehov zo života svojich predkov.Diela spisovateľky získali viacero ocenení. Poviedka Pamätaj na nás vyhrala Cenu Bibliotéky 2023, poviedka Bodaj ju porantalo sa dostala medzi piatich finalistov Martinus Ceny Fantázie 2024 a ďalšie ocenenie získala v celoslovenskej súťaži sci-fi a fantasy poviedok Cena Gustáva Reussa.Dominika Sakmárová počas večera v Spišskej Novej Vsi predstaví svoje dielo a podelí sa o svoje pohľady na literárnu tvorbu a život. Podujatie ponúkne príležitosť nielen spoznať autorku úspešných kníh bližšie, ale tiež diskutovať o témach, na ktoré sa vo svojej tvorbe zameriava.Aj keď o hudobnú produkciu sa počas večera tradične postará hostiteľ – herec a hudobník Milo Kráľ, aj hostka Dominika Sakmárová má k hudbe blízko. Spisovateľka má v živote dve veľké vášne: jednou je Ďaleký východ a tou druhou slovenský folklór, piesne a kroje. Tie dokonca sama repasuje a šije. Je zakladateľkou folklórnej skupiny Pirečko a členkou Rusínskeho tria, s ktorým sa prebojovala až do finále televíznej súťaže Zem spieva.Cieľom literárno-hudobných večerov v Spišskom divadle bolo vytvoriť v aktuálnej sezóne priestor pre rôzne druhy umenia a poskytnúť divákom ďalšie umelecké zážitky. Milo Kráľ v Štúdiu SD doteraz privítal troch významných hostí z literárnej a divadelnej oblasti. Boli to spisovateľ a dramaturg Daniel Majling, autor kultového komiksového románu Rudo, hudobník a autor rozprávok Braňo Jobus a autor strhujúcich románov Jozef Karika.Stretnutia v komornej a príjemnej atmosfére podzemného štúdia si získali priazeň publika a budú pokračovať aj naďalej. Prvé tri literárno-hudobné večery sa uskutočnili s mesačnou periodicitou, v tomto roku ich frekvenciu divadlo zníži. Ako pripomínaNajbližší literárno-hudobný večer určený pre širokú verejnosť, milovníkov literatúry a fanúšikov Dominiky Sakmárovej, ktorí majú záujem o súčasnú slovenskú literárnu scénu, sa uskutoční v utorok 18. februára v Štúdiu SD.***Veronika Fitzekováhovorkyňa Spišského divadla