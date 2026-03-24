Minifestival európskeho filmu 5x5 premietne aj oscarovú Citovú hodnotu
Hlavným organizátorom podujatia je Creative Europe Desk Slovensko, spoluorganizátormi sú Európsky parlament - Kancelária na Slovensku a sieť kín Cinemax.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Päť výnimočných európskych filmov prinesie do piatich slovenských miest - Bratislavy, Banskej Bystrice, Košíc, Prešova a Žiliny - Minifestival európskeho filmu 5x5. V poradí 20. ročník putovného festivalu potrvá od 30. marca do 1. apríla. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ) s tým, že všetky premietania sú zdarma, potrebné je však rezervovať si miesto.
Uviedla, že minifestival prinášajúci aktuálne európske festivalové tituly divákom naprieč Slovenskom - bez vstupného a s dôrazom na kvalitu, rozmanitosť a silné autorské vízie - premietne aj oceňovanú komediálnu drámu Joachima Triera Citová hodnota, ktorá si na nedávnom udeľovaní Oscarov odniesla sošku v kategórii najlepší zahraničný film.
Kompletný program ďalej tvoria filmy Drobná nehoda Jafara Panahiho, Počuješ ma? Evy Libertad, Pohľad do slnka Masche Schilinski a dráma Sirat, ktorú nakrútil Oliver Laxe.
