Minifestival európskeho filmu sa presunul do online priestoru

Bratislava 21. mája (TASR) - Španielska dráma Všetci to vedia (2018) oscarového režiséra Asghara Farhadiho otvorí vo štvrtok Minifestival európskeho filmu. V poradí 14. ročník podujatia, ktoré do regiónov Slovenska prináša filmy podporené z programu Kreatívna Európa - MEDIA, presunuli organizátori pre koronavírusovú pandémiu do online priestoru. Uskutoční sa od 21. do 29. mája v projekte Kino doma a uvedie desať titulov. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).



"Online forma umožňuje festival uskutočniť aj s pôvodnou myšlienkou – priniesť kvalitné európske filmy slovenským divákom, hlavne v regiónoch. Aj preto sú premietania zadarmo," vysvetlil Vladimír Štric, vedúci kancelárie Creative Europe Desk Slovensko.



Španielske teritórium vo výbere zastúpi aj film Pedra Almodóvara Bolesť a sláva (2018) v hlavnej úlohe s Antoniom Banderasom. Do projektu zaradili tiež provokatívnu drámu Oni a Silvio (2018) o Silviovi Berlusconim, zatiaľ posledný film talianskeho režiséra Paola Sorrentina. V kolekcii figuruje i dráma Šťastný Lazzaro (2018) tiež talianskej režisérky Alice Rohrwacher, ocenená na MFF Cannes Cenou za najlepší scenár. Cenu za najlepší scenár a Queer Palmu získal v Cannes aj francúzsky vizuálne podmanivý film Portrét ženy v plameňoch (2019) režisérky Céline Sciamma.



Do projektu zaradili aj britskú životopisnú drámu Judy (2018) režiséra Ruperta Goolda, ktorá sa dostala do kín krátko pred ich zatvorením. Hlavnú úlohu speváčky a herečky Judy Garlandovej v nej stvárnila Renée Zellwegerová, získala za ňu mnoho ocenení vrátane ceny BAFTA, Oscara i Zlatého glóbusu. Do výberu sa dostal aj britský dokument McQueen (2018) o jenom z najzásadnejších módnych návrhárov 20. storočia. Diváci si môžu pripomenúť zatiaľ posledný film dánskeho režiséra Larsa von Triera Jack stavia dom (2018). Premietať sa bude aj akčná dráma Kursk (2018) v réžii Thomasa Vinterberga. Pre detského diváka je pripravený animovaný rodinný film Reinharda Kloossa o statočných zvieratkách Supermaznáčikovia (2019).



Projekcie sú zdarma, voľné vstupenky si musia záujemcovia rezervovať na kino-doma.sk, kde sú zverejnené aj potrebné informácie a program podujatia.