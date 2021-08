Ministerstvo kultúry: Očkovanie prináša výhody aj pre kultúru

Bratislava 13. augusta (TASR) - Podľa nových pravidiel sa budú môcť kultúrne podujatia konať počas všetkých stupňov COVID automatu. Zaručuje to aj aktuálna verzia kultúrneho semafora, ktorú vláda schválila vo štvrtok (12. 8.). Ministerstvo kultúry (MK) SR chce prostredníctvom zmeneného semafora povzbudiť kultúrne inštitúcie či organizátorov kultúrnych podujatí, aby zdôrazňovali výhody očkovania, ktoré chráni zdravie obyvateľstva a podporuje fungovanie kultúry. Informovala o tom Zuzana Viciaňová, hovorkyňa MK.



"Veríme, že ide o signál, ktorý dokáže povzbudiť ľudí, ktorí ešte nie sú očkovaní, aby tak urobili. Zároveň tak umožníme tým, ktorí sa dali zaočkovať, aby mohli navštevovať kultúrne akcie aj počas horších stupňov nákazy COVID-19," uviedla ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO).



Organizátori podujatí budú mať voľné ruky a sami sa môžu rozhodnúť, v akom režime budú podujatie organizovať. Kultúrny semafor rovnako ako COVID automat sa riadi podľa rozdelenia na plne zaočkovaných, skupinu OTP (očkovaní, testovaní, prekonali ochorenie COVID-19) alebo základ (bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či testovanie).



Semafor pre kultúru po novom necháva akcie pre zaočkovaných bez limitu v štyroch z piatich stupňov. V poslednom čiernom stupni (III. stupeň ohrozenia) sa iba sprísňujú obmedzenia maximálne na 100 ľudí v interiéri alebo exteriéri, podujatia sa však môžu naďalej organizovať.



V stupni monitoring, teda ak je okres v zelenej farbe, pri výbere podmienok podľa OTP kultúrny sektor pokračuje v režime bez obmedzenia percentuálnej obsadenosti, rozhoduje však absolútny počet návštevníkov, a to 2500 v interiéri a 5000 v exteriéri. V nasledujúcich stupňoch, ako ostražitosť, I. stupeň ohrozenia a II. stupeň ohrozenia sa pristupuje k obmedzeniu kapacity na 50 percent a maximálne počty návštevníkov.



Úrad verejného zdravotníctva SR zohľadnil nový kultúrny semafor vo vyhláškach, ktoré vstúpia do účinnosti v pondelok 16. augusta.