MiniTrnava – mesto detí otvorila svoje brány

Trnava 7. júla (TASR) – MiniTrnava – mesto so samosprávou detí otvorila po dvoch rokoch opäť svoje brány. Je určená žiakom základných škôl do 15 rokov, ktoré si nenechajú ujsť príležitosť rozhodovať o veciach verejných. Na mestskom zimnom štadióne majú do miniTrnavy dospelí vstup prísne zakázaný, výnimkou sú mladí animátori, ktorí deti usmerňujú a pomáhajú im. Prázdninový projekt, ktorý potrvá do 22. júla, pripravilo mesto Trnava prvýkrát v roku 2017, uviedla koordinátorka Katarína Haršányiová z odboru vzdelávania, športu a kultúry Mestského úradu v Trnave.



V miniTrnave funguje radnica, banka, televízia, polícia, záhradníctvo, kuchyňa, modistvo, redakcia miestnych novín, úrad práce, kreatívne a remeselnícke dielne a ďalšie prevádzky. V každej z nich si možno počas dňa "zarobiť" najmenej za pol hodinu práce mzdu v miestnej mene trnka, ktorú sa dá vzápätí minúť za niektorú z ponúkaných služieb. Zámerom organizátorov je "miniobčanov" učiť hospodáriť s financiami a prijímať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. "Prvý deň (6. 7.) sa zaregistrovalo 150 detí," uviedla Haršányiová. MiniTrnava je v prvom rade, ako dodala, hlavne zábava, možnosť plnohodnotne stráviť tri prázdninové týždne a spoznať nových kamarátov.



Na čele mestskej samosprávy stojí počas trvania projektu starosta. Jeho voľba je už pripravená, čakajú na prihlášky záujemcov. "V piatok (8. 7.) bude verejná diskusia s kandidátmi, ktorú budú moderovať mladí televízni tvorcovia. Tento rok sme dali na starostu rôzne požiadavky, jednou je napríklad absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia na miestnej univerzite, čo sa dá stihnúť za hodinu či dve. Rovnako musí zaplatiť poplatok v trnkách," opísala proces animátorka zo stánku minitrnavskej radnice 18-ročná Martina Ruttmarová. Sama sa na projekt vrátila po tom, čo ho pred časom absolvovala ako jedna z účastníkov. "Vedela som, ako to tu funguje, zaujímavá je pre mňa práca s deťmi. Je to však voľnejšie aj pre ne, aj pre nás, animátorov, v porovnaní s inými tábormi. Deti si môžu vybrať, čo budú robiť," uviedla pre TASR. Ako malá účastníčka pracovala na matrike, kde ju veľmi bavilo vypisovať výkazy a dokumenty. Na radnici je to teraz podobné. "Vymýšľame, čo sa bude diať v miniTrnave, čo sa vyhlasuje, aké máme oznamy," doplnila Martina Ruttmarová.



Na miniTrnave sa počet detí z Trnavy i okolia každý deň mení, ako uviedla Haršányiová, nie je potrebné sa vopred prihlasovať, stačí na zimný štadión prísť. "Na matrike sa deti zaregistrujú ako občania mesta a dostanú preukaz," uviedla. Podľa štatistiky prvého dňa konania bol najväčší záujem v skupine dvanásťročných.