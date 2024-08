Miro Jaroš má za album Disko päťnásobnú platinovú platňu

Bratislava 27. augusta (TASR) - Slovenský spevák Miro Jaroš vydal na jeseň minulého roka pestrofarebný album Disko, určený pre najmenších, ale aj pre celé rodiny. Najnovší štúdiový počin predstavil počas leta fanúšikom na rovnomennom turné naživo. Na poslednej zastávke Disko Tour si spevák prevzal významné ocenenie.



"Je to album mojej kariéry!" hodnotí Jaroš nosič, ktorý sa stal úspešný aj vďaka samplom hitov 90. rokov. Najpredávanejší album za rok 2023 je retrospektívnou cestou do minulosti, ale popretkávanou moderným zvukom súčasnosti. Jaroš pozitívne prijatie albumu podporil videoklipmi, ktoré majú dokopy viac ako 39 miliónov pozretí. "Podľa štatistík je Mirova tvorba momentálne najvyhľadávanejšou tvorbou na Youtube spomedzi všetkých slovenských interpretov. V súčasnosti má na svojich videách dokopy až 815 miliónov vzhliadnutí," uvádza PR manažérka Janka Marczellová.



Jaroš si na finálnej zastávke svojho letného turné prevzal päťnásobnú platinovú platňu za predaj albumu Disko. "V mojom tíme pracuje takmer 20 ľudí, bez ktorých by toto, čo robím, nebolo možné. Je to naša spoločná cena," vyjadril sa k oceneniu Jaroš. Fanúšikom okrem iného odkázal, že je im veľmi vďačný za to, že môže robiť prácu, ktorá ho napĺňa. "Verím, že vašu podporu nesklameme. Nebude to dlho trvať a čakajte prekvapenie! Toto nemôžeme nechať len tak," naznačil Jaroš. Cenu venoval svojej nedávno zosnulej mame. "Za to, že zo mňa vychovala takéhoto človeka. Ešte nedávno mi hovorila, aká je na mňa hrdá za to, že robím radosť ľuďom," uzavrel 46-ročný spevák.