Miro Jaroš prináša vianočnú náladu, napísal List Ježiškovi

Bratislava 24. decembra (TASR) – Vianočnú náladu prináša do slovenských domácností aj spevák Miro Jaroš, ktorý vydal druhý vianočný album s názvom List Ježiškovi. Ponúka na ňom 14 piesní, okrem titulnej List Ježiškovi sú ďalšími Šťastné a veselé, Anjel vedľa anjelička, Kto ukradol sneh, Vianoce, Bola raz malá hviezdička, Zaspal nám, spí, Búvaj dieťa krásne či Ako na Vianoce.



„Album List Ježiškovi vznikol po piatich rokoch od prvého vianočného albumu Tešíme sa na Ježiška. Už vtedy som zistil, že ma veľmi baví a napĺňa téma Vianoc a zimného obdobia,“ hovorí Jaroš.



Spevák svojimi piesňami oslovuje dospelé aj detské publikum. „Tvoril som hudbu pre dospelé publikum a aj sa objavila v rádiách. Nepovažoval som ju za takú, že by sa jej nedarilo. Bol som spokojný s tým, čo bolo. Raz náhodou prišli Veselé zúbky a vtedy som si hovoril, že je to iba taká odbočka. Nahral som to a ešte som ich poprosil, aby ma ani nikde nespomínali. Tvorba pre deti hodila taký tieň na dospelácku tvorbu, že ma to samého veľmi prekvapilo. Asi po roku a pol som sa zoznámil so žltou košeľou a prijal som ju za svoju. Odvtedy robím súbežne dva projekty, pre rodičov a pre deti. Alebo to ešte spájam do jedného projektu pre rodiny s deťmi, čo je prípad vianočného albumu.“







List Ježiškovi je 12. štúdiovým albumom Mira Jaroša. Väčšinu skladieb pripravil Jaroš s Randym Gnepom alebo s Markom Danom.



„Vznikali tak, že napríklad Marekovi som dal vedieť, že chystám vianočný album, že som vianočne naladený, aby mi poslal nejaký nápad. Zatiaľ každý nápad, ktorý mi Marek poslal, som otextoval a aj nahral. Marek je veľmi talentovaný a za tie roky, čo som ho objavil na talentovej súťaži, sa veľmi dobre poznáme. Už vie, čo sa mi bude páčiť. Robím to tak, že si skladbu pustím, dám si nahrávanie a ako tú hudbu počúvam, tak si do toho spievam melódie. Keď si to vypočujem, otextujem to a nahrám. Alebo poviem Randymu, že by som chcel nejakú swingovú skladbu. On mi pošle hudbu, ja si vymyslím melódiu a urobím text.“