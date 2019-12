Miro Žbirka 40 rokov na scéne, stále je náš, vravia Bratislavčania

Bratislava 6. decembra (TASR) – Bratislava si vo štvrtok večer (5. 12.) zapísala do hudobnej kroniky ďalší parádny zážitok. Bol ním exkluzívny koncert Miro Žbirka 40 rokov na scéne.Šlo o tretí koncert po vystúpeniach v Londýne a Prahe. Už pri príchode do arény zimného štadióna Ondreja Nepelu mnohí pochybovali, čo im názov koncertu hovoril, že slovenský Paul McCartney je 40 rokov na scéne. Čísla však nepustia, Meky nahrával svoj prvý sólový album Doktor Sen v závere roka 1979.Už pohľad na scénu vzbudil prvý obdiv, široké pódium, panoramatická zadná projekčná stena. Žiadne zbytočnosti okrem zvukového a svetelného parku. S touto scénou určite uspel aj na koncerte v Londýne.Úvod samotný bol elegantný, krátky strihový dokument z koncertného trojlístka miest Londýn, Praha a Bratislava, samozrejme s Mirom v šiltovke uprostred diania. Prestrih do nástupu skupiny, protagonistu a prvý hit Možno sa ti zdá. Po ňom Medley V slepých uličkách, Katka a Prvá.Na scénu prichádza prvý hosť, skupina IMT Smile. Táslerovci zahrali pieseň C'est la vie z albumu K. O. (1990), prešli do skladby I Want You (She's So Heavy) z albumu Abbey Road skupiny Beatles a potom pridali aj vlastný song Poď so mnou.Scéna patrí opäť Žbirkovi a skladbám Dr. Jekyll & Mr. Hyde, Múr našich lások, Miliónkrát, slávnemu duetu s Marthou Čo bolí, to prebolí, Len s ňou, Fair play, Zažni, ďalšiemu duetu Čistý svet s Ráchel Skleničkovou z nového albumu, starším hitom Cesta zakázanou rýchlosťou a Balada o poľných vtákoch. Čo pieseň, to hit, tak sa núkala aj otázka, mal Meky aj skladby, ktoré neboli hitmi?Úvahy na túto tému išli bokom pri nástupe hviezdnych anglických muzikantov, s ktorými nahrával v Londýne Double Album, prichádzajú Blair Cunningham (bicie), Robbie McIntosh (gitara), Hamish Stuart (basgitara), Dean Ross (klávesy), Pearse McIntyre (gitara) a Rob Casse (gitara, spev). Producent Rob Casse sa ujal aj mikrofónu a partia hráčov, ktorí tvorili sprievodnú skupinu Paula McCartneyho, sa uviedla hitom Can't Buy Me Love skupiny Beatles. V priebehu koncertu ešte pridali „beatlesovky“ Drive My Car a Get Back. Angličania sprevádzali Žbirku aj pri skladbe Skúška snov, duetu s Katkou Knechtovou, aj skladbách Každý chce byť naj a Dievča.Ďalším hosťom bola škótska speváčka Eddi Reader (1959). Spolu s Mirom ponúkli skladbu Take Me Home z nového albumu, ktorý aj spolu nahrávali. Eddi k tomu pridala aj svoj najväčší hit, skladbu Perfect, ktorú nahrala v roku 1988 so skupinou Fairground Attraction a dostala sa s ňou na prvé miesto anglickej hitparády.Medzinárodné hudobné zoskupenie ponúkne večný hit Hey Jude, sólo spieva Žbirka, zbory Angličania a vďační diváci pridávajú vokály. Záver koncertu je hitový, Biely kvet, ktorý si vlastne zaplnený "zimák" odspieval sám a tri prídavky, Atlantída, 22 dní a Mám rád z Modrého albumu (2001), ktorým už niekoľko rokov Žbirka koncerty končí. Bratislava venuje svojmu rodákovi záverečný standing ovation.Bratislava zažila v poslednom období viacero výborných koncertov, pred pár dňami tu hrali nemecké legendy Scorpions. Žbirkov koncert je však svojou atmosférou iný, Bratislavčania majú k Mekymu špeciálny vzťah, stále ho ľúbia, Meky je jedným z nich, akoby spolu sedeli na návšteve v jednej obývačke. Na adresu stále mladého Žbirku vďační fanúšikovia pridávajú, že On je stále náš."Samozrejme človek nikdy nemôže vedieť, aká bude odozva, ako to zarezonuje. Priznám sa, že ma to potešilo. A veľmi ma potešilo, že hostia tu strávili určitý čas, že sa im tu páčilo. Gitarista Robbie McIntosh mi hovoril, ako nakúpil deťom darčeky. Celé to na mňa pôsobilo, že sme mali šťastie. Im sa to páčilo, nám sa to páčilo, a ako sa ukázalo, aj publikum reagovalo," uviedol pre TASR Žbirka.Akých bolo tých 40 rokov na scéne? "Rýchlo to ubehlo. To asi nebudem jediný, kto o živote takto filozofuje. Zase sa vrátim k tomu, keď sme začínali, prvá zostava Modusu, potom Modus s Marikou Gombitovou, Jankom Lehotským, Laco Lučenič, Limit a tak ďalej. Myslím, že nikoho z nás nenapadlo, že to bude trvať tak dlho, že ešte v roku 2019 bude nejaký koncert, pretože my sme uvažovali tri roky dopredu. To je to, čo sme sa odvážili si predstaviť, v 80. rokoch si predstaviť rok 2019, my sme si nevedeli predstaviť ani rok 2000. Sa mi to splnilo, dá sa hovoriť aj o určitej satisfakcii, lebo väčšinou si človek niečo užije a už má iný plán," dodal pre TASR Žbirka.Od mája do októbra 1968 nahrávala skupina Beatles v štúdiu na Abbey Road dvojalbum. To mal Meky necelých 16 rokov. O 50 rokov neskôr, v tom istom štúdiu na Abbey Road nahrával dvojalbum aj Miro Žbirka. Beatles dali svojmu názov White Album, Žbirka tomu svojmu Double Album. S odstupom pol storočia tak nasledoval svoje hudobné idoly."Abbey Road mi nemôže zovšednieť. To je vylúčená vec. Keď som prišiel prvýkrát, točil som jednu pesničku, Love Shines. Bol tam už bubeník Blair Cunningham, ktorý dnes s nami hral. Vtedy mi zabudol povedať, že okrem skupiny Pretenders hral s Paulom McCartneym. Je to stále pre mňa nový zážitok. Ale zoznámil som sa tam so všetkými štúdiami, to miesto už dôverne poznám. Keby mi to niekto hovoril v roku 1968, tak by som mu povedal, že sa zbláznil. Ale stalo sa."