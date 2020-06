Miro Žbirka bude v kinách na plátne aj naživo

Bratislava 22. júna (TASR) - Premiéra filmového pohľadu režiséra Šimona Šafránka na hudobný a životný príbeh Mira Žbirku v novom dokumente Meky sa už nezadržateľne blíži. Do slovenských kín sa dostane od 16. júla. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.







Vo filme sa okrem spevákovej otvorenej spovede, súčasných záberov, unikátneho archívneho materiálu a mnohých známych hitov objavia aj hudobné rarity. Jednou z nich je skladba She's Out Of Control. Je to anglická verzia známej pesničky Cesta zakázanou rýchlosťou z albumu Sezónne lásky, ktorá bola nahratá v roku 1982. Vyšla o rok neskôr iba na exportnej verzii albumu s názvom Light Of My Life. Režiséra filmu oslovila a vytvoril k nej zo záberov z filmu nový videoklip. Fanúšikovia si tak iba v klipe môžu vychutnať doteraz takmer neznámu verziu energickej rockovej skladby, ktorá dnes oslovuje aj mladé publikum.







„Veľmi ma potešilo, že si Šimon túto skladbu všimol a oslovila ho. Kedysi sme ju hrávali na koncertoch so slovenským textom, ale zdalo sa nám, že si ju ľudia až tak nevšímali. Neskôr som zistil, že naše najmladšie publikum si ju často spievalo. Hlavne to Oh-Oh-Oh… A nedávno ma absolútne šokoval môj syn David, keď mi z ničoho nič pripomenul jej nahrávku a hovoril, že to nemá chybu, že je to nahrávka ako hrom. Že ju púšťal svojim anglickým kolegom muzikantom a tí nechceli veriť, že ju nahral jeho otec v osemdesiatom druhom so skupinou Limit na Slovensku. Teší ma, že po rokoch máme na She's Out Of Control aj videoklip,“ povedal o skladbe Žbirka.



Nový dokument Meky bude mať exkluzívnu predpremiéru v rámci tohtoročného špeciálneho Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary. Počas projektu Tady Vary ho premietnu v 96 kinách v celej Českej republike. Jeho česká filmová premiéra bude 9. júla po festivalovej prehliadke.



K filmu je na jeseň pripravené aj exkluzívne Cinema Acoustic Tour 2020. Uskutoční sa v septembri a októbri v štyroch českých a troch slovenských mestách. Na divákov čaká počas jedného večera filmový aj koncertný zážitok.