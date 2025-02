Netradičný nový videoklip k piesni Mira Žbirku necháva diváka v napätí

Bratislava 14. februára (TASR) - Netradičná téma videoklipu ku skladbe Z tej vône Mira Žbirku má premiéru na tradičný sviatok svätého Valentína. Príbeh lásky s otvoreným koncom nakrútil režisér Adam Sedlák, pre ktorého je to už druhý klip z oceňovaného Žbirkovho albumu Posledné veci. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.



Držiteľ Českého leva za film Banger ho nakrútil pre kontroverzný seriál Adikts. Po skladbe Ríša snov sa Adam so svojím kolektívom podujal na netradičné spracovanie témy lásky, ktorá dominuje textu Joža Urbana. Do videoklipu, ktorého príbeh zavedie diváka na svadobnú hostinu a noc po nej, obsadil známeho herca a speváka Adama Mišíka a modelku a tanečnicu Annu Riebauerovú. Manželský pár vo videu doplní herec a spevák Tom Sean Pšenička. Ako nezvyčajný trojuholník dopadne a ako sa príbeh skončí necháva režisér na fantázii diváka.