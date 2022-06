Miroslav Krobot osloví divákov novej českej komédie ako hasič Broňa

Bratislava 18. júna (TASR) - V malej českej dedine, ktorej obyvatelia sa pripravujú na Veľkú noc, sa odohráva dej filmu Keby radšej horelo. Tvorcovia ho venovali aj téme hoaxov, dezinformácií a ich šíreniu. V novej českej komédii, debute režiséra Adama Kolomana Rybanského zaujme divákov v úlohe hasiča Broňu český herec a režisér Miroslav Krobot.



"Ja v podstate ani neviem, či je moja postava kladná alebo záporná. To je na nej práve to najzaujímavejšie. Ale vlastne som začal mať Broňu rád. Myslím si, že práve kvôli tejto postave bude ten film krásny," vyjadril sa k snímke a svojmu Broňovi Krobot, ktorý sa údajne do svojho hrdinu vžil natoľko, že chodil v hasičskej uniforme aj vtedy, keď práve nenakrúcal.



Diváci budú svedkami toho, ako sa obyvatelia malej dediny pripravujú na Veľkú noc, jarmok je v plnom prúde, chlapi pred krčmou komentujú zelené pivo a nebezpečenstvo chemtrails. Oslavy však naruší dodávka, ktorá narazí do fontány na námestí. Vodičovi sa podarí zmiznúť, všetkým je však úplne jasné, že išlo o teroristický útok. Bezpečnosť celej obce teraz závisí od hasičov, od ich odhodlania a obetavej práce.



Komédiu Keby radšej horelo nakrúcali minulý rok na Morave v Zlínskom kraji, prevažne v obci Chvalnov-Lísky. Režisér Adam Koloman Rybanský si zvolil podobný prístup ako jeho slávne vzory Miloš Forman či Ivan Passer a popri známych hercoch sa niektoré úlohy vo filme rozhodol obsadiť miestnymi nehercami.



Hoci film nahliada na šírenie dezinformácií prostredníctvom humoru a satiry, cieľom tvorcov nebolo vysmievať sa z ľudí veriacich hoaxom. "Pre mňa je úplne zásadné nesúdiť a nezosmiešňovať ľudí s odlišnými názormi, ale ich, naopak, pochopiť. Základom môjho filmu je snaha porozumieť zmýšľaniu ľudí, ktorí si svoje názory utvárajú pod vplyvom strachu, xenofóbie, populizmu či rozličných dezinformácií. A toto všetko pandémia za posledné roky ešte zosilnila," dodal Rybanský.



Komédiu prináša do kín od 16. júna Bontonfilm.