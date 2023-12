Rezort kultúry: Jakubisko zanechal kultúre nezabudnuteľný príbeh

Bratislava 5. decembra (TASR) - Najočakávanejší slovenský film posledných rokov "Perinbaba a dva svety" mal v pondelok (4. 12.) v Bratislave slávnostnú premiéru. Účasťou na nej si pamiatku zosnulého filmového velikána Juraja Jakubiska uctila ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).



"Pánovi profesorovi Jakubiskovi sa pokračovaním Perinbaby podarilo doslova naplniť jeho krásne slová: ´Keď veríš snom, splnia sa ti, keď veríš v lásku, nájde si ťa.´," uviedla po premiére pokračovania rozprávky Šimkovičová.



Podľa šéfky rezortu kultúry sa Jakubiskovi aj napriek problémom, ktoré pokračovanie legendárnej rozprávky sprevádzalo, nakoniec podarilo splniť jeho sen. "Vďaka jeho vytrvalosti a nezlomnosti príbeh lásky a fantázie opäť ožil. Aj keď sa premiéry, žiaľ, nedožil, som presvedčená, že jeho odkaz zostane vďaka Perinbabe a všetkým jeho majstrovským dielam navždy živý," konštatovala Šimkovičová, ktorá zároveň ocenila slovensko-českú spoluprácu pri výrobe filmu a to, že diváci uvidia vo filme opäť aj krásy Slovenska.



Záverečné dielo režiséra Juraja Jakubiska (1938-2023) má ambície zaujať všetky generácie. Rozpráva príbeh Lukáša (Lukáš Frlajs), syna pôvodných hrdinov Alžbetky a Jakuba, ktorý sa vydáva na strastiplnú cestu do bájnej krajiny hojnosti za dobrodružstvom a láskou Luciou (Valéria Frištik). Na ceste ho chráni a pomáha mu jeho kmotra Perinbaba (Giulietta Masina), zatiaľ čo Zubatá (Darija Pavlovičová, Albín Medúz a Valerie Kaplanová) sa mu snaží ublížiť a kladie mu polená pod nohy podobne ako jeho otcovi Jakubovi.



V Jakubiskovom poslednom filme uvidia diváci aj Andreu Verešovú, Ivana Romančíka, Reného Štúra, Petru Vančíkovú, Ľubomíra Pauloviča, Valériu Zawadskú a Dana Nekonečného ako Principála v jeho poslednej filmovej role.



Rozprávka vstúpi do slovenských kín 7. decembra.