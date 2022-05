Spustili druhú fázu registrácie do programu kultúrne poukazy

Bratislava 19. mája (TASR) - Ministerstvo kultúry SR spustilo druhú fázu registrácie v programe Kultúrne poukazy 2022. Ide o pokračovanie projektu, ktorý pomáha priblížiť žiakov bližšie ku kultúre. Žiadosť kultúrnej inštitúcie je možné registrovať do 30. júna. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu kultúry SR Zuzana Viciaňová.



Rezort vyčlenil v rámci kultúrnych poukazov na tento rok 2,5 milióna eur. Suma podľa ministerstva predstavuje zreálnenie ich využitia za uplynulé roky. Hodnota kultúrnych poukazov na jedného žiaka bude stanovená na tri eurá.



"Naším cieľom je, aby si deti počas školy vytvárali vzťah k umeniu v jeho najrozmanitejších formách. Prostredníctvom kultúrnych poukazov motivujeme školy, aby so svojimi žiakmi navštevovali divadlá, múzeá, galérie či knižnice, a tak medzi nimi vytvárali jedinečné puto, ktoré bude trvať celý život," uviedla ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO). Ako doplnila, vzdelávanie a kultúra sú silno prepojené a čím pevnejšie toto prepojenie bude, tým sebavedomejšie a silnejšie bude aj Slovensko.



Do programu sa cez dotačný systém Ministerstva kultúry SR môžu zapojiť základné a stredné školy. Prvá fáza registrácie škôl bola spustená 22. marca. Prostredníctvom kultúrnych poukazov je možné zaplatiť vstupné do divadiel, múzeí, galérií a kultúrnych stredísk. Okrem toho môžu byť použité tiež na úhradu zápisného do knižníc a podobných účastníckych poplatkov.



Kultúrne poukazy je možné uplatniť výlučne na podujatia vhodné pre deti a mládež. Tieto kultúrne podujatia musia zároveň spĺňať niekoľko ďalších kritérií. Podmienkou je fyzická prítomnosť žiakov, umelecký, kultúrny alebo kultúrno-vzdelávací charakter a prínos podujatia, ako aj jeho kvalitné spracovanie po formálnej a obsahovej stránke.



Podujatia sa môžu konať v inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu kultúry a v kultúrnych inštitúciách zriadených krajmi alebo obcami. Zapojiť sa môžu tiež prevádzkovatelia kultúrnych inštitúcií, ktorí majú v zriaďovacej listine alebo štatúte v predmete činnosti uvedené poskytovanie umeleckej, kultúrnej alebo kultúrno-vzdelávacej činnosti.