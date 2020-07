Rok M. R. Štefánika uzavrú oslavy 140. výročia jeho narodenia

Bratislava 17. júla (TASR) - Rok Milana Rastislava Štefánika vyvrcholí v utorok 21. júla v jeho rodných Košariskách oslavami 140. výročia Štefánikovho narodenia. Nad podujatiami, ktoré organizuje Ministerstvo kultúry (MK) SR v spolupráci s obcou Košariská, prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová. TASR o tom informovala Zuzana Viciaňová z MK SR.



Program v Košariskách sa začne o 10.00 h slávnostnými službami Božími v evanjelickom kostole za účasti generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi na Slovensku Ivana Eľka a biskupov Jána Hroboňa a Petra Mihoča. O 11.30 h sa začne slávnostný akt kladenia vencov pred rodným domom M. R. Štefánika, na ktorom sa zúčastní aj prezidentka SR. Potvrdil to jej hovorca Martin Strižinec. Zúčastniť by sa na ňom podľa MK SR mali aj ďalší dvaja najvyšší ústavní činitelia a iní pozvaní hostia.



Súčasťou slávnostného programu bude aj ocenenie skupiny vojnových veteránov a prelet bojovej techniky Ozbrojených síl SR. "Zo slávnostných podujatí prinesie Rozhlas a televízia Slovenska priamy prenos. Živé vysielanie zo Štefánikovho rodiska RTVS na Rádiu Regina Západ," informuje ministerstvo kultúry.



Štefánika nielen ako významnú osobnosť novodobých dejín Slovenska, ale tiež ako cestovateľa či vedca predstaví séria sprievodných kultúrnych podujatí. Začnú sa už v predvečer osláv, v pondelok 20. júla, v blízkej Brezovej pod Bradlom a pokračovať budú v utorok (21. 7.) v Košariskách.



Milan Rastislav Štefánik patrí medzi najväčšie osobnosti slovenských dejín. Spolu s Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom je podpísaný pod Washingtonskou deklaráciou, ktorá viedla k vzniku Československa ako spoločného štátu Čechov a Slovákov. Vedec, astronóm, neskôr vojak Štefánik prispel k formovaniu československých légií, ktoré boli rozhodujúcim argumentom pre vznik Československa. Vo Francúzsku mal prepožičanú hodnosť generála, od roku 2004 je generálom Ozbrojených síl SR in memoriam.