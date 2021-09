Rezort kultúry spúšťa dotačnú výzvu pre jednoosobové s. r. o.

Bratislava 28. septembra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) spustí o 12.00 h očakávanú dotačnú výzvu zameranú na špecifickú časť aktérov v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle (KKP) - skupinu obchodných spoločností, tzv. jednoosobové s. r. o. Na utorkovom stretnutí s médiami o tom informovalo vedenie rezortu s tvorcami výzvy.



"Oprávnenými žiadateľmi budú právnické osoby s jediným spoločníkom, výzva pritom nelimituje počet konateľov. Nárok na dotáciu majú aj mikropodniky s maximálnym počtom deväť zamestnancov a ročným obratom do dvoch miliónov eur, rovnako malé podniky s najviac 49 zamestnancami a ročným obratom do 10 miliónov eur," vysvetlila ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO).



Na dotáciu majú nárok žiadatelia, ktorí zaznamenali medziročný pokles obratu 30 percent, vykonávajú jednu z 37 kategórií ekonomických činností zaradených do oblasti kultúry. "Podmienkou je tiež podanie daňových priznaní a účtovných závierok za roky 2019 a 2020," spresnil šéf korona tímu MK Michal Nižňan.



Oprávnenými žiadateľmi môžu byť aj tí, ktorí už získali prostriedky v rámci dotačnej pomoci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vo fázach Prvej pomoci, respektíve dotácie na nájomné a nepokryté fixné náklady od Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



Minimálna výška dotácie je 2000 eur, strop dotácie je určený podľa výšky tržieb za rok 2019. Subjekty s tržbou do 200.000 eur majú nárok na dotáciu vo výške 90 percent z medziročného poklesu tržieb (maximálne 50.000 eur), spoločnosti s tržbou od 200.000 do 500.000 eur budú môcť dostať 80 percent z poklesu tržieb a maximálne 75.000 eur a v tretej skupine žiadateľov s tržbou za rok 2019 nad 500.000 eur bude výška dotácie na úrovni 70 percent z medziročného poklesu tržieb, maximálne 120.000 eur. "Peňazí bude dosť, každý oprávnený žiadateľ bude uspokojený," tvrdí ministerka.



Dotácie môžu žiadatelia použiť na bežné výdavky v období od 1. januára 2021 do 31. marca 2022, takisto môžu byť použité na splatenie úverov a pôžičiek, ktoré si museli subjekty požičať „na prežitie“. „Rovnako z dotácie môžu byť použité peniaze aj na výplatu odmeny pre konateľa, najviac 50 percent dotácie, maximálne do výšky 6000 eur,“ dodal Nižňan.



Výzvu pripravovalo ministerstvo spolu so zástupcami profesijných združení pôsobiacich v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle. Tibor Zelenay z Hudobnej únie Slovenska ocenil komunikáciu s ministerstvom pri nastavovaní výzvy. "Ministerstvo kultúry SR akceptovalo naše pripomienky a myslím si, že túto výzvu využije oveľa viac ako 400 spoločností evidovaných ako jednoosobové eseročky v kultúre,“ skonštatoval.



Na webe MK zriadi rezort komunikačnú podstránku i mailovú adresu, prostredníctvom ktorých sa žiadatelia môžu dostať k spresňujúcim informáciám a prípadným vysvetleniam náležitostí výzvy.