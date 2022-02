Ministerstvo kultúry: Na šéfa pamiatkarov sú dvaja kandidáti

Bratislava 18. februára (TASR) - Do tretieho, finálového kola výberu nového generálneho riaditeľa Pamiatkového úradu (PÚ) SR majú možnosť postúpiť dvaja kandidáti, ktorí predložili kompletné prihlášky - Pavol Ižvolt a Radoslav Ragač. Informuje o tom Ministerstvo kultúry (MK) SR oznamujúce zároveň, že vypočutie kandidátov sa uskutoční vo štvrtok 24. februára.



V tento deň sa uskutoční najskôr neverejné vypočutie uchádzačov pred sedemčlennou odbornou hodnotiacou komisiou. "Zoznam uchádzačov, ktorí postúpia do ďalšieho, verejného kola, bude úplný, ak sa na tom zhodne nadpolovičná väčšina členov poradného orgánu," oznamuje rezort s tým, že verejné vypočutie sa uskutoční v rovnaký deň.



Verejnosť, ktorá môže takisto klásť kandidátom otázky, bude môcť sledovať vypočutie prostredníctvom online prenosu na facebookovej stránke alebo na YouTube na kanáli ministerstva kultúry. "Osobná účasť verejnosti na verejnom vypočutí sa bude riadiť podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) pre hromadné podujatia," dodáva rezort.



V súčasnosti je až do výsledku procesu verejného vypočutia poverený riadením PÚ Radoslav Ragač.