Na Hackatone navrhujú IT tímy systém registrov na využitie v kultúre

Bratislava 12. apríla (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR spoluorganizuje súťaž Hackaton 2024, v ktorom majú programátorské tímy navrhnúť informačný systém registrov, ktoré by sa dali využívať v rôznych kultúrnych inštitúciách. Podujatie sa koná v piatok a sobotu (13. 4.) v Bratislave. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie MK Petra Bačinská.



Tímy budú súťažiť o najlepší nápad v komplexnom IT riešení pre dynamické vytváranie a napĺňanie registrov kultúrnych subjektov. Prvé tri najlepšie návrhy odmenia finančnou výhrou 3000, 2000 a 1000 eur. Víťazi súťaže budú známi v sobotu. Podujatie je financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, organizuje ho ministerstvo investícií.



"Mladí obľubujú prácu na počítačoch a je skvelé, keď z toho navyše vzíde aj IT riešenie, ktoré vieme využívať v kultúre. Tohtoročná téma - IT riešenie pre dynamické vytváranie registrov rôzneho druhu - spája v sebe návrh riešenia pre chýbajúcu množinu údajov o kultúrnom a kreatívnom segmente," povedala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).



Vznikajúce originálne riešenie by malo byť použiteľné pre 30 inštitúcií rezortu, čo je viac ako 4000 používateľov.