Rezort kultúry pripravuje národný projekt zameraný na obnovu pamiatok

Bratislava 5. januára (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR v súčasnosti pripravuje projektový zámer národného projektu, ktorého predmetom bude obnova kultúrnych pamiatok, ako sú hrady, hradby, pevnosti, kaštiele či kláštory. Realizovať by sa mohol v období apríl 2022 – marec 2023. Rezort to pre TASR uviedol v nadväznosti na informácie o riešení pokračovania projektu obnovy hradov s pomocou nezamestnaných a využitia nevyčerpaných eurofondov.



"Po nastavení nových parametrov a schválení bude možnosť čerpania dotácie prostredníctvom nového národného projektu v rámci spolupráce s Ministerstvom vnútra SR. Na tento projekt bude vyhlásená samostatná výzva," priblížila hovorkyňa MK Zuzana Viciaňová.



Avizovala, že nový projekt by mal umožniť predĺžiť dobu, počas ktorej je zabezpečované financovanie miezd pracovníkov podieľajúcich sa na obnove kultúrneho dedičstva. "Doteraz podobné realizované projekty zabezpečovali financovanie šesť až sedem mesiacov do roka, nový národný projekt by mohol preplácať až 12 mesiacov," dodala.



Upozornila zároveň, že tak ako predmet prác, aj trvanie projektu je súčasťou projektového zámeru, ktorý je aktuálne v pripomienkovom konaní. "Podmienky sa teda môžu ešte meniť, pričom dôležitým faktorom sú disponibilné finančné prostriedky z nealokovaných finančných prostriedkov Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ)," zdôraznila.



Viciaňová pripomenula, že v rámci dotačnému programu ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom bolo doteraz zachránených 5542 pamiatok a prefinancovaných 97.941.655 eur. Predpokladaná suma, ktorá sa použije na obnovu pamiatok v budúcom roku, by mala byť viac ako 14,5 milióna eur. "Na obnovu a rekonštrukciu pamiatok, kam spadajú aj kláštory a kostoly, sa môžu žiadatelia zapojiť v ktoromkoľvek podprograme Obnovme si svoj dom," zdôraznila, reagujúc na utorkové (4. 1.) vyjadrenia člena Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Romana Foltina, žiadajúceho rozšíriť skupinu objektov kultúrneho dedičstva, ktorých sa dotácie na obnovu týkajú.



Projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva funguje od roku 2011. V predchádzajúcich rokoch kombinoval projekt dotačné zdroje ministerstva kultúry a Ministerstvo práve, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré refundovalo mzdu a odvody zapojených nezamestnaných. MK v rámci programu Obnovme si svoj dom poskytovalo ročne vyše 12 miliónov eur, MPSVR preplácalo náklady v objeme približne 3,5 milióna ročne. Keď MPSVR avizovalo, že na pokračovanie nemá disponibilné zdroje, MK začalo hľadať alternatívne riešenia. Zo svojho rozpočtu napokon vyčlenilo ďalší milión eur, aby projekt v obmedzenej podobe mohol v roku 2021 fungovať.