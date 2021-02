Tento týždeň sa začína vypočutie kandidátov na EHMK 2026

Bratislava 1. februára (TASR) – O titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026 sa uchádza osem slovenských miest. Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina predstavia hodnotiacej komisii už tento týždeň svoje projekty. "Predbežný výber sa uskutoční od 2. do 4. februára a z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie bude on-line formou," informuje Ministerstvo kultúry (MK) SR.



Prihlášky a vypočutia miest bude hodnotiť 11-členná medzinárodná komisia, zložená z expertov na oblasť kultúry a umenia. Jej súčasťou je dvojica slovenských porotcov, Ján Sudzina a Jozef Kovalčík, ktorých do komisie nominovalo ministerstvo kultúry.



Postupujúcich kandidátov oznámi predseda skupiny odborníkov 5. februára o 15.00 h. Verejnosť a médiá budú môcť sledovať vyhlásenie výsledkov aj na sociálnych sieťach MK. Konečný výber je naplánovaný na jeseň, pričom v tejto fáze sa môže skupina odborníkov rozhodnúť kandidátske mestá aj navštíviť. "Definitívny verdikt, ktoré mesto ponesie titul Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026 a získa prestížnu cenu vo výške 1,5 milióna eur na počesť Meliny Mercouriovej, bude známe najneskôr v decembri 2021," dodala hovorkyňa MK Zuzana Viciaňová.



EHMK je jedným z najuznávanejších projektov Európskej únie (EÚ). Každý rok sa udeľuje dvojici, respektíve trojici európskych miest. Hostiteľom sa môžu stať všetky mestá EÚ, kandidátske krajiny aj potenciálni kandidáti na členstvo EÚ a členovia Európskeho združenia voľného obchodu, ktorí sú zapojení do programu Kreatívna Európa. Slovensko bude v roku 2026 cez projekt EHMK spojené s Fínskom.



EHMK zdôrazňuje význam miest ako centier kultúrneho života. Prostredníctvom aktivít tohto projektu umožňuje mestám rozvíjať nové kultúrno-spoločensko-ekonomické príležitosti. Dokázali to aj Košice, ktoré sa v roku 2013 stali prvým slovenským mestom s titulom EHMK.