Vypočutie štyroch kandidátov na šéfa SND bude v utorok 7. marca

Bratislava 1. marca (TASR) - Verejné vypočutie kandidátov na post generálneho riaditeľa SND sa uskutoční v utorok (7. 3.) popoludní. Na otázky odbornej komisie i verejnosti bude odpovedať štvorica kandidátov. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry (MK) SR.



Do finálového kola výberu prešli Boris Ažaltovič, Norbert Baxa, Miloslav Oswald, podmienky stanovené pre kandidátov splnil aj opätovne kandidujúci predchádzajúci šéf SND Matej Drlička.



"Na verejnom vypočutí, ktoré sa začína o 13.30 h vo Dvorane MK SR v Bratislave, má každý uchádzač k dispozícii maximálne 80 minút, z toho na prezentáciu svojho projektu najviac 20 minút a po polhodine na otázky poradného orgánu a otázky verejnosti," informovala hovorkyňa MK Zuzana Viciaňová. Kandidátov na vedenie SND posudzuje 7-členný poradný orgán, kde sú odborníci z externého prostredia i zástupcovia ministerstva a zamestnancov SND.



V rámci verejného vypočutia budú uchádzači odpovedať aj na otázky verejnosti. "Počet zúčastnených osôb je limitovaný do naplnenia priestorových kapacít, platí zásada 'kto príde skôr' bez možnosti komentovania či predkladania otázok inak ako cez sprístupnenú elektronickú aplikáciu Slido, aby sa zachovala rovnaká možnosť kladenia otázok pre všetkých," uviedla hovorkyňa rezortu. "Verejné vypočutie bude možné sledovať naživo na youtubovom kanáli ministerstva a na jeho facebookovom profile," dodala.



Prezentácie projektov rozvoja a riadenia jednotlivých kandidátov, rovnako ich životopisy sú zverejnené na webe MK SR.



Po ukončení verejného vypočutia hodnotiaca komisia bude najprv hlasovať o uchádzačoch, ktorí nebudú odporúčaní ako vhodní kandidáti. Zoznam úspešných kandidátov, ktorí prešli tretím kolom, predloží komisia ministerke. "Tá následne vyberie vhodného uchádzača," dodala Viciaňová.



Vedením SND je v súčasnosti poverený vedúci oddelenia umenia a umeleckých inštitúcií Jozef Švolík. Dočasné opatrenie do ukončenia výberového procesu prijala ministerka po tom, ako k 1. novembru 2022 odvolala z postu šéfa národného divadla Mateja Drličku. Dôvodom boli Drličkove medializované vyjadrenia na adresu umelcov a politikov. Drlička sa za svoje slová ospravedlnil, ministerke zároveň ponúkol rezignáciu.