MK uprednostnilo záujem Ďurovčíka pred celou komunitou, tvrdia umelci

Bratislava 8. februára (TASR) – Inštitucionálna podpora pre Slovenské divadlo tanca Jána Ďurovčíka, ktoré sa zmenou zriaďovateľskej listiny stalo organizačnou zložkou Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK), nie je transparentná a ani odôvodnená. Myslia si to zástupcovia Platformy pre súčasný tanec, ktorí otvoreným listom vyzvali vedenie rezortu kultúry o ozrejmenie. Ministerstvo kultúry (MK) SR v reakcii zdôrazňuje, že ide len o prvý krok na ceste k väčšej podpore a pozornosti tejto oblasti umenia.



Platforma v otvorenom liste kritizuje spôsob vytvorenia novej organizačnej zložky SĽUK-u, ktorá sa od 1. januára 2020 má prostredníctvom Ďurovčíkovho projektu venovať tvorbe a prezentácii experimentálnych a multižánrových umeleckých programov. "Za normálnych okolností by bol vznik nového tanečného súboru pod správou MK SR pre profesionálnu tanečnú obec významnou udalosťou. No utajovaný spôsob vytvorenia zložky SĽUK-u, ktorá zastrešila umelecké aktivity Jána Ďurovčíka, považujeme za neprijateľné," zdôraznila prezidentka občianskeho združenia Platforma pre súčasný tanec Marta Poláková. Ministerky sa pýta, na základe akých odborných podkladov rezort kultúry uprednostnil potreby jedného umelca, ktorý sa realizuje hlavne na poli komerčných projektov, pred záujmami celej komunity.



Poláková pritom poukázala na to, že už desaťročia sa autori a producenti nezávislej tanečnej scény súčasného tanca snažia o získanie inštitucionálnej podpory, vždy však narazili na argument, že na to nie sú prostriedky. "Na pôsobenie Slovenského divadla tanca vyčlenil štát v krátkom čase dotáciu 640.000 eur – v roku 2019 na rozbeh prvých 200.000, v tohtoročnom rozpočte 440.000 eur," upozornila Poláková v otvorenom liste, ktorý podporila aj platforma Stojíme pri kultúre.



Ministerstvo priznalo, že súčasný tanec bol na Slovensku dlhodobo prehliadaný a aj napriek svojej nespochybniteľnej kvalite dodnes nemá inštitucionálne zastrešenie. "Z uvedeného dôvodu rezort podal pomocnú ruku Slovenskému divadlu tanca, ktoré požiadalo MK o pomoc a ktoré patrí medzi výrazných reprezentantov komunity súčasného tanca," uviedol pre TASR hovorca rezortu kultúry Pavol Čorba. "Z praktických dôvodov došlo k rozšíreniu zriaďovacej listiny Slovenského ľudového umeleckého kolektívu o segment umeleckého spracovania a interpretácie súčasného tanečného umenia," dodal.



Uvedené riešenie podľa jeho slov nie je z pohľadu rezortu konečné. "Ministerstvo je pripravené na tému inštitucionálneho zastrešenia súčasného tanca, napríklad aj vo forme priamo riadenej organizácie, viesť konštruktívny dialóg s odbornou verejnosťou, ako aj s Platformou pre súčasný tanec," zdôraznil Čorba.