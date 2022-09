MK:Voľný vstup do rezortných múzeí sa presúva na prvú stredu v mesiaci

Bratislava 27. septembra (TASR) - Voľný vstup do múzeí a galérií v gescii Ministerstva kultúry (MK) SR sa presúva na prvú stredu v mesiaci. Dosiaľ bolo možné využiť bezplatný vstup prvú nedeľu v mesiaci. Zmena dní s bezplatným vstupom je podľa rezortu kultúry iniciatívou samotných múzeí a galérií. TASR o tom informovala za MK SR Zuzana Viciaňová.



"Podľa vedení týchto umeleckých inštitúcií je pracovný deň ideálnejšou voľbou než doterajšia nedeľa. Jedným z cieľov tohto kroku je podporiť návštevnosť najmä zo strany študentov, študentiek a školopovinných detí v rámci výučby a vzdelávania," vysvetlila hovorkyňa. Po prvý raz bude možné využiť voľný vstup v stredu 5. októbra.



Slovenské národné múzeum (SNM) víta zmenu dňa na prvú stredu v mesiaci. Riaditeľ múzea Branislav Panis poukázal na sociálny rozmer opatrenia. "Dva roky pandémie, ktoré, žiaľ, plynulo prešli do ďalšej krízy vyvolanej agresiou Ruska na Ukrajine, infláciou a energetickou krízou, vážne ovplyvnili aj ekonomickú situáciu v SNM. Napriek tomu sme aj v tomto období prišli vo všetkých našich 18 špecializovaných múzeách s mnohými návštevnícky úspešnými výstavami či expozíciami. Budovanie vzťahu mladej generácie ku kultúre je dlhodobá záležitosť, posilňuje sa aj prostredníctvom takých aktivít, ako sú voľné vstupy do múzeí a galérií," skonštatoval.



Bezplatný vstup možno využiť v organizáciách zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry, respektíve organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry s organizačným útvarom alebo zložkou, ktorá je múzeom alebo galériou. Zoznam organizácií je zverejnený na webovom sídle ministerstva.