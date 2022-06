VIDEO: Mladá speváčka Gigi Ann predstavuje novú skladbu Breathless

Bratislava 27. júna (TASR) - Mladá slovensko - anglická speváčka Gigi Ann predstavila na sociálnych sieťach nový singel a videoklip k skladbe Breathless. Po skladbe Devil In Disguise, v ktorej Gigi Ann reflektovala pocity mladej generácie z kovidových obmedzení, v Breathless rozoberá jednoduchšiu tému, v ktorej nechýbajú prvky jej obľúbenej hudby R&B či soulu. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.



"Je to taký monológ tínedžerky, ktorý opisuje niečo, čo zatiaľ ešte nie je láska, ale skôr vášeň. Breathless je v preklade 'bez dychu', ale voľne to opisuje práve ten pocit zamilovanosti, keď sa vzájomne doťahujete, červenáte a nemôžete myslieť na nič iné. Myslím, že mladí ľudia dnes majú problém opätovať city a pustiť sa do budovania vzťahov. Práve nad tým sa vo svojej skladbe zamýšľam," priblížila novú skladbu jej autorka a interpretka.







"Producent Andrej Hruška tejto skladbe venoval naozaj veľa energie a času. Chceli sme vytvoriť netuctovú popovú skladbu, v ktorej zachováme prvky mojej obľúbenej hudby R&B. Najdlhšie nám trvalo nájsť ten správny pomer štýlov. S výsledkom som spokojná a aj po čase sa z toho veľmi teším," doplnila speváčka.



Skladby Devil in Disguise a Breathless postúpili do semifinále súťaže UK Songwriting Contest 2022. Finále významnej medzinárodnej súťaže v skladaní piesní, ktorá existuje už 21 rokov a v ktorej súťažia pesničky z viac ako 80 krajín, by sa malo uskutočniť do konca roka. Videoklip k Breathless nakrútili pri vode Lukáš Jurečko a Zuzana Ulbrichtová z Havoc Space. Hlavnú úlohu si v ňom s Gigi Ann zahral herec Daniel Grega.



"Nakrúcanie klipu bolo úžasné. Boli sme ako partia mladých ľudí na trojdňovom výlete. Stalo sa tam množstvo vtipných vecí a výborne sme sa popri práci zabávali. S Danielom sme si dobre sadli a tak to bolo veľmi príjemné," opísala nakrúcanie klipu Gigi Ann.