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Mladé talenty sa predstavia na premiére slovenskej opery Traja kohúti
Skladateľ, dirigent a pedagóg Milan Dubovský bol jednou z našich najvýraznejších osobností hudby druhej polovice minulého storočia.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Operné štúdio Slovenského národného divadla (SND) pripravuje svetovú premiéru pôvodnej slovenskej opery Milana Dubovského Traja kohúti. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.
Pripomenula, že skladateľ, dirigent a pedagóg Milan Dubovský bol jednou z našich najvýraznejších osobností hudby druhej polovice minulého storočia. Popri operách, orchestrálnej a komornej tvorbe komponoval scénickú hudbu a tiež diela pre deti. „Vo svojich prácach pozoruhodne spájal inšpirácie slovenskou hudobnou tradíciou s aktuálnymi trendmi vo svetovej tvorbe. S veľkým úspechom sa u divákov v SND stretli inscenácie jeho dvoch opier pre malých divákov Veľká doktorská rozprávka a Tajomný kľúč,“ dodáva Pažítková.
Komická opera Traja kohúti vznikla na motívy poviedky Honoré de Balzaca Krásavica Impéria. Dej je situovaný do stredovekého Francúzska: postavy sa líšia sociálnym postavením, nie však charakterom - chcú byť bohatí, slávni, vplyvní. „Impéria je pôvabná mladá dáma/kurtizána, ktorej krása očarí mnohých mužov. O jej priazeň sa uchádzajú Knieža, Kardinál aj mních Filip a do hry vstúpi aj komorná Annette, ktorá na svoju paniu žiarli. Rozkrúti sa kolotoč intríg a manipulácií i komických situácií,“ uvádza divadlo k opere, ktorá vznikla pred 40 rokmi.
„Nie je to žiadna dráma, je to inteligentná satira, ostrý pohľad na ľudské charaktery a trošku aj pikantná. Otec mal rád humor a situačnú komiku aj na javisku,“ spomína skladateľov syn Rastislav Dubovský.
Chytrosť a dôvtip predlohy má ambíciu preniesť na javisko aj český režisér Dominik Beneš, ktorý zdôrazňuje, že v súboji troch postáv o krásnu Impériu nie je dôležitá len hádka v snahe, ako získať Impériu a presadiť svoje ego, ale predovšetkým dohoda.
„Zapojenie členov operného štúdia do svetovej premiéry inscenácie slovenskej komickej opery Traja kohúti od Milana Dubovského prináša našim mladým umelcom cennú príležitosť rozvíjať sa v domácom repertoári a hlbšie spoznávať slovenskú hudbu 20. storočia,“ hovorí umelecká šéfka Operného štúdia SND Jolana Fogašová. Ďalej vysvetľuje, že dielo umožňuje mladým spevákom pracovať s prirodzenosťou slovenského textu, rozvíjať javiskový prejav s určitou mierou komiky a satiry. „Získavať praktické skúsenosti v náročnom opernom prostredí. Zároveň prispievajú k oživovaniu významných diel slovenskej opernej tvorby pre nové generácie divákov,“ dodala.
Autorom libreta je Miroslav Horňák, hudobne dielo naštudoval a diriguje Lukáš Kunst, režisér Dominik Beneš navrhol aj scénu a kostýmy Monika Vančová.
V alternáciách účinkujú frekventanti Operného štúdia SND Solomiya Ivanchuk, Carmen Štroffek, Lucia Byráková, Vanesa Čierna, Milan Hajaš, Adam Nádler, Yaroslav Fedorenko a Martin Morháč spolu s Róbertom Remeselníkom a členmi orchestra Opery SND a hosťami. Predstavenia sa uskutočnia 8., 9. a 10. júna v netradičnom čase o 11.00 h.
Pripomenula, že skladateľ, dirigent a pedagóg Milan Dubovský bol jednou z našich najvýraznejších osobností hudby druhej polovice minulého storočia. Popri operách, orchestrálnej a komornej tvorbe komponoval scénickú hudbu a tiež diela pre deti. „Vo svojich prácach pozoruhodne spájal inšpirácie slovenskou hudobnou tradíciou s aktuálnymi trendmi vo svetovej tvorbe. S veľkým úspechom sa u divákov v SND stretli inscenácie jeho dvoch opier pre malých divákov Veľká doktorská rozprávka a Tajomný kľúč,“ dodáva Pažítková.
Komická opera Traja kohúti vznikla na motívy poviedky Honoré de Balzaca Krásavica Impéria. Dej je situovaný do stredovekého Francúzska: postavy sa líšia sociálnym postavením, nie však charakterom - chcú byť bohatí, slávni, vplyvní. „Impéria je pôvabná mladá dáma/kurtizána, ktorej krása očarí mnohých mužov. O jej priazeň sa uchádzajú Knieža, Kardinál aj mních Filip a do hry vstúpi aj komorná Annette, ktorá na svoju paniu žiarli. Rozkrúti sa kolotoč intríg a manipulácií i komických situácií,“ uvádza divadlo k opere, ktorá vznikla pred 40 rokmi.
„Nie je to žiadna dráma, je to inteligentná satira, ostrý pohľad na ľudské charaktery a trošku aj pikantná. Otec mal rád humor a situačnú komiku aj na javisku,“ spomína skladateľov syn Rastislav Dubovský.
Chytrosť a dôvtip predlohy má ambíciu preniesť na javisko aj český režisér Dominik Beneš, ktorý zdôrazňuje, že v súboji troch postáv o krásnu Impériu nie je dôležitá len hádka v snahe, ako získať Impériu a presadiť svoje ego, ale predovšetkým dohoda.
„Zapojenie členov operného štúdia do svetovej premiéry inscenácie slovenskej komickej opery Traja kohúti od Milana Dubovského prináša našim mladým umelcom cennú príležitosť rozvíjať sa v domácom repertoári a hlbšie spoznávať slovenskú hudbu 20. storočia,“ hovorí umelecká šéfka Operného štúdia SND Jolana Fogašová. Ďalej vysvetľuje, že dielo umožňuje mladým spevákom pracovať s prirodzenosťou slovenského textu, rozvíjať javiskový prejav s určitou mierou komiky a satiry. „Získavať praktické skúsenosti v náročnom opernom prostredí. Zároveň prispievajú k oživovaniu významných diel slovenskej opernej tvorby pre nové generácie divákov,“ dodala.
Autorom libreta je Miroslav Horňák, hudobne dielo naštudoval a diriguje Lukáš Kunst, režisér Dominik Beneš navrhol aj scénu a kostýmy Monika Vančová.
V alternáciách účinkujú frekventanti Operného štúdia SND Solomiya Ivanchuk, Carmen Štroffek, Lucia Byráková, Vanesa Čierna, Milan Hajaš, Adam Nádler, Yaroslav Fedorenko a Martin Morháč spolu s Róbertom Remeselníkom a členmi orchestra Opery SND a hosťami. Predstavenia sa uskutočnia 8., 9. a 10. júna v netradičnom čase o 11.00 h.