Mladí autori sa môžu prihlasovať do najstaršej literárnej súťaže

Kežmarok 15. marca (TASR) – Mladí autori môžu prihlasovať svoje práce do súťaže Literárny Kežmarok. V poradí 57. ročník najstaršej autorskej literárnej súťaže pre deti a mládež na Slovensku bude venovaný 200. výročiu narodenia Janka Kráľa, 210. výročiu narodenia Sama Chalupku a štúrovcom v Kežmarku. Ambasádorkou sa na tento rok stala slovenská herečka Lucia Hurajová. Informovala o tom hovorkyňa mesta Kežmarok Barbora Sosková.



Literárna súťaž, ktorú vyhlasuje mesto Kežmarok a Slovenská národná knižnica, je určená žiakom základných a stredných škôl na Slovensku i v zahraničí. "Je to pre mňa pocta. Literárny Kežmarok považujem za prestížne podujatie, v rámci ktorého sa mladé talenty majú šancu prejaviť, navzájom sa spoznať a niečo sa aj naučiť. Súťaže takéhoto charakteru majú obrovský význam," uviedla Hurajová.



Práce bude aj tento rok hodnotiť odborná porota, ktorú povedú spisovatelia Daniel Hevier a Monika Kompaníková, víťazi Literárneho Kežmarku z minulých ročníkov a ďalší. Uzávierka je 30. júna, svoje poetické a prozaické výtvory môžu mladí autori posielať v niekoľkých kategóriách, od druhého ročníka základných škôl až po maturantov. Vlani bolo do súťaže prihlásených 508 prác od 230 autorov z celého Slovenska.



"Vyhodnotenie výsledkov spojené s bohatým sprievodným programom, tvorivými dielňami pre ocenených i ďalších prihlásených účastníkov a odborným seminárom sa uskutoční v Kežmarku na prelome septembra a októbra," uzatvára Sosková.