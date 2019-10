Mladí básnici sa môžu prihlásiť do súťaže Cena Rudolfa Fabryho

Bratislava 29. októbra (TASR) - Spolok slovenských spisovateľov (SSS) so spoluorganizátormi vyhlasuje 11. ročník básnickej súťaže Cena Rudolfa Fabryho. Jej uzávierka je 11. novembra. Súťažné práce treba poslať na e-mailovú adresu cenarudolfafabryho@gmail.com a v predmete správy uviesť: Cena Rudolfa Fabryho 2019. TASR o tom informovali jej vyhlasovatelia.



Súťaž je určená mladým autorov poézie do 30 rokov bez knižne vydaného básnického diela. Každý súťažiaci môže poslať minimálne tri a maximálne 12 básnických textov v súhrnnom rozsahu do 200 veršov. Prihlásená tvorba, ani jej časť, nesmie byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná, ani na internete. Básne musia byť napísané v slovenskom jazyku. Súťaž je anonymná. Na žiadnej strane príspevku (básne) nesmie byť meno autora. Súťažiaci uvedie svoje údaje (meno, adresu, rodné číslo) v sprievodnom e-maile. Texty súťažných prác sa autorom nevracajú.



Zaslané práce bude hodnotiť trojčlenná odborná porota vymenovaná organizátormi. Slávnostné vyhodnotenie, odovzdávanie finančných (laureát 300 eur, štyri prémie po 150 eur) a vecných cien sa uskutoční koncom roka v kaštieľ v Budmericiach. Laureát a ocenení dostanú možnosť vydať debutovú básnickú zbierku v Edícií mladých slovenských autorov časopisu Dotyky.



"Vzhľadom na skutočnosť, že vyhodnotenie bude súčasťou slávnostného kultúrno-umeleckého podujatia v Budmerickom kaštieli, je nevyhnutné, aby sa na ňom ocenení autori osobne zúčastnili. Výnimky sú možné len po dohode s organizátormi alebo v prípade, že je autor na dlhodobom pobyte v zahraničí," avizuje vyhlasovateľ.



Okrem SSS sú spoluorganizátormi súťaže obec Budmerice, Literárny fond, Literárne informačné centrum, časopis SSS pre mladú literatúru a umenie Dotyky.