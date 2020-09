Mladý kežmarský umelec Kamil Kuľka predstaví svoje maľby a sny

Kežmarok 4. septembra (TASR) - Priestory výstavnej siene na Hlavnom námestí v budove knižnice v Kežmarku budú od 7. do 30. septembra patriť prácam 22-ročného Kežmarčana Kamila Kuľku. Informoval o tom Boris Švirloch z Mestského kultúrneho strediska Kežmarok s tým, že vernisáž výstavy s názvom Maľby a sny sa uskutoční v piatok (4. 9.) o 16.00 h.



Švirloch priblížil, že mladý umelec, ktorý je absolventom odboru propagačné výtvarníctvo Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, sa nezameriava na jednotlivé témy, ani sa nesnaží napodobňovať to, čo už niekto vytvoril. Ide mu hlavne o to, aby nebol ovplyvnený, ale bol sám sebou. Motívy skôr vytvára vlastné, rovnako ako aj námet, tému, nápad a myšlienku. Maľuje hlavne akrylom, no techniky rád kombinuje – sprej, pastely, akryl, nanášanie vrstiev.



Ako ďalej opísal Švirloch, umelcovi vstúpila do života aj nešťastná nehoda. „Posledné, čo si, bohužiaľ, pamätám, bolo to, že som išiel s dedom cez prázdniny na loď, čo sa mi stalo takmer osudným. Nevedel som pochopiť, prečo nemôžem ovládať ani jednu končatinu alebo jazyk. Postupne som šiel z invalidného vozíka na francúzske barly, vychádzkovú palicu a potom pekne na vlastné nohy,“ spomína mladý umelec.



K návratu do plnohodnotného života mu pomohlo i samotné umenie. „Maľujem takmer denne, začínal som kresbami a skicami. Maľby som sa zo začiatku ani nieže bál, bolo to však pre mňa niečo nové a neznáme. Často som maľoval tmavšie obrazy, pri ktorých som bol ovplyvnený sakrálnymi myšlienkami. V tom období to pre mňa malo veľmi hlboký význam, keďže som zvádzal boj. Naučilo ma to nebyť ovplyvňovaný a maľovať skôr to, čo cítim,“ dodal Kuľka. Svoje diela autor prirovnáva k surrealizmu či expresionizmu a väčšinou ide o výjavy a spomienky z prelomového obdobia, ktoré prežil.