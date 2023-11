M.Mitaš o Nemých tajomstvách: Poctivá filmárčina s kvalitným scenárom

Bratislava 15. novembra (TASR) - Českú vzťahovú drámu s detektívnou zápletkou Nemé tajomstvá predstavili v stredu večer tvorcovia a herci na premiére v Bratislave. V novinke režiséra Tomáša Mašína, ktorý nedávno uviedol do slovenských kín film Bratia, účinkujú Jana Plodková, Milena Steinmasslová, Magdalena Borová, Jan Révai, Igor Chmelo. V hereckom obsadení má zastúpenie aj Slovensko. Jednu z hlavných úloh stvárňuje Marián Mitaš.



Synopsa popisuje Nemé tajomstvá ako "modernú lovestory s kriminálnou zápletkou o zločine spáchanom z tej najväčšej lásky". "Láska tam hrá veľkú úlohu, krimi tam stopercentne je a moderné je to tiež, ale či by som to opísal presne týmito slovami... Je to ozajstná poctivá filmárčina s mimoriadne kvalitným scenárom, s absolútne strhujúcim vizuálom kameramanky Aničky Smoroňovej, ktorá si dala záležať na každom jednom detaile," uviedol pre TASR Marián Mitaš. Podľa herca ide o perfektný film v zmysle, že diváka drží od začiatku do konca. "A stále ho prekvapuje, niekoľkokrát," podčiarkol.



Mitaš stvárňuje zverolekára Martina. Po ťažkom úraze pri výkone povolania príde o možnosť komunikovať so svetom, postihne ho afázia. "Nerozumie reči, nedokáže čítať, síce všetko počuje, psychická schopnosť vnímať realitu nie je narušená, akurát nedokáže rozprávať, nerozumie, čo mu iní ľudia rozprávajú, nerozumie písanému slovu," vysvetľuje herec východzí bod, od ktorého sa odohráva rodinná dráma, kriminálka, lovestory. "Mix žánrov, ktoré sú ale kompaktne držané v jednom celku režisérom Mašínom do absolútneho záveru," poznamenal Mitaš.



Súhlasí, že Nemé tajomstvá patria medzi kľúčové filmy jeho kariéry. Hereckú zostavu a filmový štáb na to upozornil samotný režisér pred natáčaním. "Tomáš nám povedal, že sa púšťame do niečoho, čo si všetci budeme navždy pamätať, ani nie pre to, že by sme chceli nejaké ceny. Bola to srdciarska robota, všetci boli pre to zapálení, zišiel sa vynikajúci tím," spomína Mitaš.



Jeho filmovú manželku hrá Jana Plodková, mamu Milena Steinmasslová a kolegyňu, koniarku Magdaléna Borová. Tieto tri ženy Martinov príbeh rozprávajú, každá má však svoju verziu udalostí. Keď Martin zomrie, o prípad sa začnú zaujímať policajní vyšetrovatelia. V neobvyklom vzťahovom krimi sa postupne odkrývajú skryté tajomstvá, staré krivdy, traumy a prekvapivé lži.



Pod scenár, ktorý autori konzultovali s viacerými odborníkmi, sa podpísal režisér Tomáš Mašín spolu s Alicou Nellis.



Nemé tajomstvá uvádza do kín Magic Box Slovakia od štvrtka 16. novembra.