Mňága a Žďorp: Boli sme posledná kapela, ktorá ešte na streche nehrala

Bratislava 18. apríla (TASR) - Koronavírusová pandémia síce zabrzdila dianie na koncertných pódiách, umelci však stále vymýšľajú nové spôsoby, ako byť blízko svojim fanúšikom. Česká skupina Mňága a Žďorp po sérii e-koncertov zo svojej skúšobne, ktoré potešili viac než štvrť milióna divákov, prinesie v sobotu vystúpenie vonku na streche. Kapela bude koncertovať na streche vo Valašskom Meziřičí, vystúpenie sa bude streamovať v rámci projektu Kultúra žije na Mall.TV.



To, že sa bude hrať zo strechy "pre celý Valmez, ľuďom do okien", sa fanúšikovia dozvedeli postupným odhaľovaním indícií na sociálnych sieťach. "Boli sme posledná kapela, ktorá ešte na streche nehrala," komentoval netradičný koncert frontman zoskupenia Mňága a Žďorp Petr Fiala. Koncertovanie na streche budov spopularizovali slávni The Beatles, odvtedy si to vyskúšalo viacero umelcov, teraz si to vychutná kapela, ktorú preslávil hit "Hodinový hotel".



"Napadlo to chlapcom z Mall.TV, ale my sa s tým jednoznačne stotožňujeme. Všetci pracujeme zadarmo. Akurát dúfame, že nebude pršať, všetci sa modlíme, aby bolo tak pekne ako minulú sobotu," poznamenal Fiala. Nápad sa zrodil po jednom zo streamov zo skúšobne, keď sa ešte chvíľu "kecalo". "Ráno som sa prebudil a mal som od Petra sedem zmeškaných hovorov. Pretože už mal celý koncert v podstate rozbehnutý," priblížil ďalší z organizátorov projektu Kultúra žije Jakub Koutný.



Prípravy na "very spešl koncert", ktorý štartuje o 19.00 h, dokumentovala kapela na sociálnych sieťach, fanúšikovia sa tak postupne mali možnosť dozvedieť niektoré detaily. "Chalani sa pre to vážne nadchli a my sme nadchli ďalších dvadsať ľudí, ktorí sa budú podieľať na príprave obrazu, zvuku, produkcie a podobne," konštatoval Koutný s tým, že všetko sa zvládlo cez mobily, bez osobných stretnutí, ako si žiada doba. "Myslím si, že sa ukazuje, ako skvelo sa to dá zorganizovať," dodal a zároveň pripomenul, že do príprav sa zapojili aj Slováci: "Nakoniec, samozrejme, reálne na pľace nebudú, ale pomohli nám niektoré veci zariadiť."