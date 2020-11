Moderátor M. Frindt predstavuje svoj druhý román Hanina hviezda

Bratislava 12. novembra (TASR) - Hanina hviezda je názov knižnej novinky z pera moderátora Mira Frindta. Historický román z prostredia povojnového Dolného Kubína vyšiel vo vydavateľstve Fortuna Libri na Slovensku i v susednej Českej republike. TASR o tom informovala PR manažérka Timea Pajtinková.



Dlhoročný redaktor a moderátor RTVS Miro Frindt pracoval na svojej druhej autorskej publikácii viac ako dva roky. Po prvotine z televízneho prostredia Prípad Najdúch sa tentoraz rozhodol pre historický román mapujúci osud mladej židovky Hany, ktorá sa po vojne vracia z Osvienčimu domov, do rodného Dolného Kubína.



Vyčerpaná a osirená Hana po návrate zisťuje, že okrem rodiny a majetku stratila i domov, priateľov a nenachádza takmer žiadne pochopenie, súcit alebo ľudskú spolupatričnosť. Rodáci i priatelia ju prehliadajú, viacerí dokonca nenávidia. "Dej mojej knihy je o nás, o ľuďoch. Neustále a dokonca stále viac i dnes bojujeme s predsudkami, nenávisťou a alibizmom," približuje autor, rodený Dolnokubínčan, Miro Frindt. Jeho Hana v historických kulisách oravského mesta bojuje o svoje miesto pod slnkom, no pozorný čitateľ nájde množstvo paralel aj s dobou, v ktorej, o mnoho dekád neskôr, žijeme my v súčasnosti. "O holokauste musíme hovoriť, pretože tejto tragickej kapitole našich aj svetových dejín predchádzal istý vývoj a skončením druhej svetovej vojny všetky dôsledky ani náhodou nevymizli," poznamenal autor.



Frindt dodáva, že jeho román v širšom kontexte približuje reakcie každého z nás, kresťanov i neveriacich. "Je veľmi dôležité všimnúť si, ako sme sa správali a aj dnes správame k niekomu, na kom je páchaná krivda, čoho všetkého sme schopní pri pomyselnej ochrane svojho života, majetku alebo záujmov," uvádza. Ďalej vysvetľuje, že jeho úmyslom nebolo otvárať žiadnu kontroverznú tému. "Tieto naše dejiny predsa nie sú postavené na individuálnom výklade, vždy ma zarazí, ak ich niekto relativizuje," dodal autor.



Obálku knihy Hanina hviezda a ilustrácie Dolného Kubína vytvoril známy výtvarník Luka Brase, ktorý je pôvodom rovnako z Dolného Kubína.