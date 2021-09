Modrý album Mira Žbirku oslávi dvadsiatku novým zvukom z Abbey Road

Bratislava 23. septembra (TASR) - Multiplatinový Modrý album Mira Žbirku, ktorý vyšiel pred dvadsiatimi rokmi, reštartoval jeho tvorbu do nového tisícročia, vychádza 1. októbra 2021 oficiálne na LP a v 2CD verzii albumu s bonusmi, výpravným bookletom a remastrovaným zvukom z Abbey Road štúdia v Londýne. Na prvom CD je pôvodný tracklist albumu s novým zvukom a bonusové CD obsahuje živé a nevydané verzie vybraných skladieb z albumu ako napríklad Milionkrát, Len zatvor oči (v live i US verzii), Mám rád či Sněhulák. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



Plánovaný krst jubilejnej verzie albumu na koncerte 29. septembra v bratislavskom Ateliéri Babylon sa vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a ochranu zdravia všetkých zúčastnených nemôže plnohodnotne uskutočniť a presúva sa na termín, v ktorom ho bude možné zrealizovať bez obmedzení. Nový termín bude zverejnený hneď, ako to bude možné. Pražský krst je naplánovaný na 21. októbra na Žbirkove narodeniny v Lucerna music bare.



O albume, na ktorom je aj legendárny hit Čo bolí, to prebolí, vznikol nový dokumentárny film Modrý Album – The Making Of, v ktorom skúsený tvorivý tím scenáristu Honzu Vedrala, režiséra Šimona Šafránka a kameramana Martina Žiarana prezradí veľa o zákulisí vzniku zásadného albumu z roku 2001. Odhalí okolnosti obnovenia spolupráce s Kamilom Peterajom, objasní, kto objavil Marthu, prečo sa Meky rozhodol dať šancu o generáciu mladším producentom a zároveň priblíži, ako sa na prelome tisícročí menila populárna hudba. Online premiéra dokumentu Modrý Album – The Making Of sa uskutoční 3. októbra na oficiálnom YouTube profile Mira Žbirku.







Počas letného koncertovania získal Miro Žbirka aj niekoľko ocenení. Z festivalu Soundtrack v Poděbradoch si odniesol Cenu za celoživotné dielo a v ankete Žebřík 2020 druhé miesto v kategórii spevák a spolu s režisérom Šimonom Šafránkom za film Meky cenu za Najlepší film roka 2020. Nedávno sa aktívne zúčastnil aj na výnimočnej koncertnej spomienke na Ivana Krála na pražskom výstavisku.



„Najväčšou cenou však pre mňa bolo, že som opäť mohol hrať pred živým publikom, čo je pre mňa najväčšia radosť,“ povedal pre TASR Miro Žbirka.