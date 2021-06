Moje slnko Maad režisérky M. Pavlátovej ocenili na festivale v Annecy

Bratislava 22. júna (TASR) - Na festivale animovaného filmu vo francúzskom Annecy získal Cenu poroty česko-francúzsko-slovenský film režisérky Michaely Pavlátovej Moje slnko Maad. Snímku uviedli v sekcii celovečerných filmov, kde sa predstavilo 12 titulov z celého sveta. TASR o tom informovala Lucia Mandincová z Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK), ktorá snímku prinesie do kinodistribúcie na jeseň.



"Do Annecy som išla s ľahkou nervozitou, ale už po prvom premietaní som mala dojem, že film rezonuje u divákov a ešte aj vyšli dobré recenzie. Viac už som ani chcieť nemohla, podarilo sa mi upokojiť sa a užiť si festival," zhodnotila Pavlátová. Režisérka nakrútila príbeh Heleny alias Herry, ktorá opúšťa Prahu, aby sa v Kábule z lásky vydala za svojho spolužiaka Nazira. Okrem vidiny láskyplnej budúcnosti v početnej rodine Herru z Čiech tiahne aj túžba po nových zážitkoch v exotickom prostredí. Film je adaptáciou knihy Frišta českej novinárky Petry Procházkovej.



"Dôležité bolo pre mňa vidieť, že film funguje a že sa podaril. Avšak s Cenou poroty je to omnoho lepšie. Mám neskutočnú radosť, a to aj za tím spolupracovníkov, producentov, spisovateľku Petru Procházkovú, že sa naše dlhoročné úsilie zúročilo," dodala režisérka, ktorá dúfa, že cena pomôže filmu na jeho ceste k divákom. Pre Pavlátovú nie je cena na festivale v Annecy novinkou, bodovala tu aj svojimi filmami Tramvaj v roku 2012 a Repete v roku 1995, keď si odniesla Krištáľ pre najlepší krátky film. Okrem iného získala za svoje filmy niekoľko ocenení vrátane nominácie na Oscara za film Reči, reči, reči v roku 1991 a Zlatého medveďa v Berlíne za film Repete v roku 1995. V súčasnosti vedie katedru animácie na FAMU v Prahe.