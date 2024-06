Monika Ližbetin predstavila skladbu Už nechávam ťa ísť

Bratislava 8. júna (TASR) - Slovenská speváčka a skladateľka Monika Ližbetin predstavila novú skladbu Už nechávam ťa ísť. Doposiaľ svoju najintímnejšiu skladbu posiela do neba pre svoju milovanú mamu. Monika je verejnosti známa najmä vďaka svadobnému hitu Prisahám, doposiaľ má na konte dva sólové albumy. Všetky svoje doterajšie autorské diela, ako aj túto novinku, zverila do rúk muzikantom v štúdiu Randal Group Production v Seredi. Finálnu podobu piesňam dodal Zoli Tóth a Jimi Cimbala. Videoklip k piesni vytvoril speváčkin manžel Michal Ližbetin. Informáciu pre TASR poskytla samotná speváčka.



"Som veľmi rada, že práve Zoli Tóth, skvelý hudobník, producent a môj dobrý priateľ, sa na spomínanej novej skladbe podieľal tentokrát dokonca aj autorsky a spolu so svojou manželkou Agnes Tóth Čírovou zhudobnili môj text," hovorí Ližbetin.



Gitarové sólo autorka vložila do rúk známemu slovenskému gitaristovi Jimimu Cimbalovi, čím len nadviazala na ich doterajšiu úspešnú dlhoročnú spoluprácu. "S Jimim sa mi veľmi dobre spolupracuje nielen na hudobnej, ale najmä ľudskej úrovni. Som rada, že sa môžem opierať o jeho profesionalitu a dlhoročné skúsenosti," dodala speváčka.



"Do tejto skladby som dala všetko, má byť jasným posolstvom viery a nádeje na stretnutie vo večnosti s tými, ktorí nám dnes tak veľmi chýbajú," doplnila.



Už nechávam ťa ísť klip: https://www.youtube.com/watch?v=Thk4LosOL1g