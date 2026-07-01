< sekcia Kultúra
Morricone prichádza do Bratislavy
Jeho odkaz oživí syn Andrea aj slovenský fotograf, ktorý stál po jeho boku!
Autor OTS
Bratislava 1. júla (OTS) - Bratislava sa 10. novembra 2026 stane dejiskom výnimočného hudobného večera. ENNIO MORRICONE ORIGINAL CELEBRATION CONCERT prinesie do TIPOS Arény oficiálnu poctu legendárnemu skladateľovi filmovej hudby, symbolicky v deň jeho narodenín. Súčasťou príbehu návratu Morriconeho mena na Slovensko je aj slovenský fotograf Zdenko Hanout, ktorý počas rokov dokumentoval koncerty, skúšky aj zákulisie Ennia Morriconeho a neskôr sa stretol aj s jeho synom Andreom.
ENNIO MORRICONE ORIGINAL CELEBRATION CONCERT prinesie 10. novembra 2026 o 19:00 do bratislavskej TIPOS Arény oficiálnu oslavu života a diela jedného z najväčších skladateľov filmovej hudby všetkých čias. Výnimočnosť podujatia podčiarkuje fakt, že sa uskutoční presne v deň narodenín legendárneho talianskeho maestra. Pod taktovkou jeho syna, uznávaného dirigenta a skladateľa Andreu Morriconeho, zaznejú nezabudnuteľné melódie z filmov, ktoré sa stali súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. Na pódiu vystúpi prestížny The City of Prague Philharmonic Orchestra, veľký spevácky zbor a medzinárodní sólisti. Atmosféru večera umocní veľkolepá projekcia na troch LED obrazovkách, ktorá prenesie divákov do sveta ikonických filmových scén.
Pre slovenského fotografa Zdenka Hanouta bude koncert ENNIO MORRICONE ORIGINAL CELEBRATION CONCERT aj osobnou spomienkou na človeka, ktorého mal možnosť dlhé roky fotografovať z bezprostrednej blízkosti.
Zdroj: Zdenko Hanout
„Moja cesta k rodine Morriconeovcov sa začala prostredníctvom Ennia Morriconeho. Ako fotograf som mal možnosť počas viacerých rokov dokumentovať jeho koncerty v rôznych európskych mestách. Postupne som získal príležitosť fotografovať nielen samotné vystúpenia, ale aj skúšky a momenty zo zákulisia, ktoré verejnosť bežne nevidela,“ spomína Zdenko Hanout.
Práve vďaka tejto práci sa neskôr stretol aj s Andreom Morriconem, ktorý dnes úspešne pokračuje v hudobnom odkaze svojho otca a zároveň rozvíja vlastnú skladateľskú a dirigentskú kariéru.
„Hudba Ennia Morriconeho patrí k tomu najvýznamnejšiemu, čo vzniklo vo filmovej hudbe 20. storočia. Jeho skladby dokážu osloviť poslucháčov bez ohľadu na vek, krajinu či hudobné preferencie. Mnohí ľudia poznajú jeho melódie aj bez toho, aby vedeli, z ktorého filmu pochádzajú,“ hovorí talentovaný fotograf.
Počas rokov strávených na Morriconeho koncertoch mohol sledovať, akú silnú emocionálnu odozvu jeho hudba vyvolávala.
Zdroj: Zdenko Hanot
„Ako fotograf som mal jedinečnú možnosť sledovať, akú silnú emocionálnu odozvu vyvoláva jeho hudba na koncertoch. Tisíce ľudí v koncertných sálach po celej Európe reagovali na jeho hudbu s rovnakou intenzitou. Aj po desaťročiach od svojho vzniku pôsobí mimoriadne aktuálne a silno.“
Zdenko Hanout má za sebou 26 rokov praxe a mnohé významné spolupráce. Dodnes si však uchováva spomienky na výnimočnú atmosféru počas skúšok a koncertov s maestrom Morriconem.
„Bola to výnimočná skúsenosť, za ktorú som dodnes veľmi vďačný. Mal som možnosť fotografovať koncerty, skúšky aj zákulisné momenty, ktoré verejnosť bežne nevidela. Práve počas skúšok bolo možné sledovať jeho absolútnu koncentráciu, dôslednosť a rešpekt k hudbe. Napriek tomu, že išlo o jednu z najvýznamnejších osobností svetovej hudby, vždy na mňa pôsobil veľmi pokorne a profesionálne.“
Výsledkom jeho dlhoročnej práce bola aj autorská výstava Ennio Morricone: My Life in Music, ktorú predstavil v máji 2026 počas Alba Music Festivalu v talianskom meste Alba. Výstava ponúkla výber fotografií z koncertov, skúšok a zákulisných momentov zachytávajúcich posledné roky pôsobenia legendárneho skladateľa.
„Veľmi sa teším na návrat mena Morricone do Bratislavy. Andrea Morricone je výrazná umelecká osobnosť, ktorá dokáže citlivo nadviazať na odkaz svojho otca, pričom si zachováva vlastný hudobný rukopis. Teším sa na samotný koncert, možno aj na stretnutie s Andreom Morriconem po rokoch a predovšetkým na možnosť opäť počuť túto hudbu naživo. Morriconeho hudba má jedinečnú schopnosť vytvoriť atmosféru, ktorú žiadna nahrávka nedokáže úplne nahradiť.“
Organizátori veria, že pôjde o jeden z najvýznamnejších hudobných večerov roka.
„Koncert 10. novembra bude jedinečnou oslavou života a diela Ennia Morriconeho. Len máloktorý skladateľ dokázal vytvoriť melódie, ktoré sú rozpoznateľné po niekoľkých tónoch a zároveň dokážu rovnako silno zasiahnuť publikum aj po desaťročiach. Skutočnosť, že tento výnimočný večer povedie jeho syn Andrea Morricone, dodáva podujatiu mimoriadne osobný a autentický rozmer,“ pozýva Zuzana Benediktová z usporiadateľskej agentúry JVS GROUP SK.
Zdroj: Zdenko Hanot
Ennio Morricone skomponoval hudbu k vyše 500 filmom a seriálom a získal najprestížnejšie svetové ocenenia vrátane Oscara za celoživotné dielo (2007) a Oscara za najlepšiu filmovú hudbu (2016) za film Osem hrozných. Je držiteľom Zlatých glóbusov, cien Grammy aj BAFTA a jeho tvorba ovplyvnila celé generácie skladateľov po celom svete. ENNIO MORRICONE ORIGINAL CELEBRATION CONCERT prinesie do Bratislavy jedinečný večer plný emócií, ikonických melódií a autentickej atmosféry, ktorá vzdá hold nesmrteľnému odkazu hudobného génia.
ENNIO MORRICONE ORIGINAL CELEBRATION CONCERT prinesie 10. novembra 2026 o 19:00 do bratislavskej TIPOS Arény oficiálnu oslavu života a diela jedného z najväčších skladateľov filmovej hudby všetkých čias. Výnimočnosť podujatia podčiarkuje fakt, že sa uskutoční presne v deň narodenín legendárneho talianskeho maestra. Pod taktovkou jeho syna, uznávaného dirigenta a skladateľa Andreu Morriconeho, zaznejú nezabudnuteľné melódie z filmov, ktoré sa stali súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. Na pódiu vystúpi prestížny The City of Prague Philharmonic Orchestra, veľký spevácky zbor a medzinárodní sólisti. Atmosféru večera umocní veľkolepá projekcia na troch LED obrazovkách, ktorá prenesie divákov do sveta ikonických filmových scén.
Pre slovenského fotografa Zdenka Hanouta bude koncert ENNIO MORRICONE ORIGINAL CELEBRATION CONCERT aj osobnou spomienkou na človeka, ktorého mal možnosť dlhé roky fotografovať z bezprostrednej blízkosti.
Zdroj: Zdenko Hanout
„Moja cesta k rodine Morriconeovcov sa začala prostredníctvom Ennia Morriconeho. Ako fotograf som mal možnosť počas viacerých rokov dokumentovať jeho koncerty v rôznych európskych mestách. Postupne som získal príležitosť fotografovať nielen samotné vystúpenia, ale aj skúšky a momenty zo zákulisia, ktoré verejnosť bežne nevidela,“ spomína Zdenko Hanout.
Práve vďaka tejto práci sa neskôr stretol aj s Andreom Morriconem, ktorý dnes úspešne pokračuje v hudobnom odkaze svojho otca a zároveň rozvíja vlastnú skladateľskú a dirigentskú kariéru.
„Hudba Ennia Morriconeho patrí k tomu najvýznamnejšiemu, čo vzniklo vo filmovej hudbe 20. storočia. Jeho skladby dokážu osloviť poslucháčov bez ohľadu na vek, krajinu či hudobné preferencie. Mnohí ľudia poznajú jeho melódie aj bez toho, aby vedeli, z ktorého filmu pochádzajú,“ hovorí talentovaný fotograf.
Počas rokov strávených na Morriconeho koncertoch mohol sledovať, akú silnú emocionálnu odozvu jeho hudba vyvolávala.
Zdroj: Zdenko Hanot
„Ako fotograf som mal jedinečnú možnosť sledovať, akú silnú emocionálnu odozvu vyvoláva jeho hudba na koncertoch. Tisíce ľudí v koncertných sálach po celej Európe reagovali na jeho hudbu s rovnakou intenzitou. Aj po desaťročiach od svojho vzniku pôsobí mimoriadne aktuálne a silno.“
Zdenko Hanout má za sebou 26 rokov praxe a mnohé významné spolupráce. Dodnes si však uchováva spomienky na výnimočnú atmosféru počas skúšok a koncertov s maestrom Morriconem.
„Bola to výnimočná skúsenosť, za ktorú som dodnes veľmi vďačný. Mal som možnosť fotografovať koncerty, skúšky aj zákulisné momenty, ktoré verejnosť bežne nevidela. Práve počas skúšok bolo možné sledovať jeho absolútnu koncentráciu, dôslednosť a rešpekt k hudbe. Napriek tomu, že išlo o jednu z najvýznamnejších osobností svetovej hudby, vždy na mňa pôsobil veľmi pokorne a profesionálne.“
Výsledkom jeho dlhoročnej práce bola aj autorská výstava Ennio Morricone: My Life in Music, ktorú predstavil v máji 2026 počas Alba Music Festivalu v talianskom meste Alba. Výstava ponúkla výber fotografií z koncertov, skúšok a zákulisných momentov zachytávajúcich posledné roky pôsobenia legendárneho skladateľa.
„Veľmi sa teším na návrat mena Morricone do Bratislavy. Andrea Morricone je výrazná umelecká osobnosť, ktorá dokáže citlivo nadviazať na odkaz svojho otca, pričom si zachováva vlastný hudobný rukopis. Teším sa na samotný koncert, možno aj na stretnutie s Andreom Morriconem po rokoch a predovšetkým na možnosť opäť počuť túto hudbu naživo. Morriconeho hudba má jedinečnú schopnosť vytvoriť atmosféru, ktorú žiadna nahrávka nedokáže úplne nahradiť.“
Organizátori veria, že pôjde o jeden z najvýznamnejších hudobných večerov roka.
„Koncert 10. novembra bude jedinečnou oslavou života a diela Ennia Morriconeho. Len máloktorý skladateľ dokázal vytvoriť melódie, ktoré sú rozpoznateľné po niekoľkých tónoch a zároveň dokážu rovnako silno zasiahnuť publikum aj po desaťročiach. Skutočnosť, že tento výnimočný večer povedie jeho syn Andrea Morricone, dodáva podujatiu mimoriadne osobný a autentický rozmer,“ pozýva Zuzana Benediktová z usporiadateľskej agentúry JVS GROUP SK.
Zdroj: Zdenko Hanot
Ennio Morricone skomponoval hudbu k vyše 500 filmom a seriálom a získal najprestížnejšie svetové ocenenia vrátane Oscara za celoživotné dielo (2007) a Oscara za najlepšiu filmovú hudbu (2016) za film Osem hrozných. Je držiteľom Zlatých glóbusov, cien Grammy aj BAFTA a jeho tvorba ovplyvnila celé generácie skladateľov po celom svete. ENNIO MORRICONE ORIGINAL CELEBRATION CONCERT prinesie do Bratislavy jedinečný večer plný emócií, ikonických melódií a autentickej atmosféry, ktorá vzdá hold nesmrteľnému odkazu hudobného génia.
Dátum: 10. november 2026 o 19:00
Miesto: TIPOS ARÉNA BRATISLAVA
Vstupenky v sieti Ticketportal: https://www.ticketportal.sk/event/ENNIO-MORRICONE-nazivo-s-ANDREA-MORRICONE?idpartner=1112
Miesto: TIPOS ARÉNA BRATISLAVA
Vstupenky v sieti Ticketportal: https://www.ticketportal.sk/event/ENNIO-MORRICONE-nazivo-s-ANDREA-MORRICONE?idpartner=1112