Mottom Music festivalu Piešťany je nádej na návrat hudobnej kultúry

Piešťany 30. mája (TASR) - Druhý najstarší hudobný festival na Slovensku Music festival Piešťany (MfP) odštartuje už svoj 66. ročník v piatok 4. júna v Dome umenia slávnostnými fanfárami združenia Corni di Bratislava a otváracím koncertom Slovenského komorného orchestra a Slovenského filharmonického zboru. Informoval o tom predseda festivalového výboru a dramaturg Marián Turner.



Pod vedením dirigenta Ewalda Danela a zbormajstra Jozefa Chabroňa na koncerte venovanom 280. výročiu úmrtia Antonia Vivaldiho a 230. výročiu úmrtia Wolfganga Amadea Mozarta zaznejú aj skladby zakladateľa festivalu Eugena Suchoňa a v slovenskej premiére unikátne dielo poľského autora Macieja Małeckiho.



Usporiadateľmi MfP sú umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany a Rezort Piešťany – Oblastná organizácia cestovného ruchu. „Hlavným dramaturgickým mottom aktuálneho ročníka je popri jubileách významných umeleckých osobností veľká nádej na návrat hudobnej kultúry k živému obecenstvu,“ uviedol Turner.



Festivalový výbor pripravil, ako doplnil, aj napriek pretrvávajúcim protipandemickým opatreniam bohatý program, sľubujúci umelecké i spoločenské zážitky. Súčasťou podujatia budú aj tematické maliarske, sochárske a fotografické výstavy. „K významným festivalovým sólistom budú patriť medzinárodne uznávaná česká harfistka Jana Boušková, ktorá vystúpi v spoločnom koncerte so slovenskou harfistkou Katarínou Turnerovou, operný sólista Pavol Remenár a gitaristka Miriam Rodriguez Brüllová, kontrabasista Filip Jaro so súborom Mucha Quartet, najdlhšie na Slovensku pôsobiaci komorný súbor Moyzesovo kvarteto so svojimi hosťami a mnohí ďalší významní interpreti,“ informoval Turner.



Okrem sféry klasickej hudby sa predstaví aj umelecký súbor Lúčnica s tanečno-hudobným programom z tvorby Štefana Nosáľa. Záverečný slávnostný koncert festivalu zaznie 5. júla na sviatok sv. Cyrila a Metoda a bude patriť Slovenskej filharmónii a sólistovi Jozefovi Podhoranskému.