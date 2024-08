Move Fest 2024 prinesie súčasný tanec, nový cirkus a fyzické divadlo

Košice 29. augusta (TASR) - V Košiciach sa po siedmy raz uskutoční festival Move Fest, ktorý prináša do mesta súčasný tanec, nový cirkus a fyzické divadlo. Program prebieha od štvrtku (29. 8.) do nedele (1. 9.) a organizuje ho občianske združenie PST - Priestor Súčasného Tanca. Ako TASR informovala Michaela Sabolová z PR a produkcie festivalu, témou siedmeho ročníka je opustenie.



"Každé dieťa tancuje a neskôr to stratí. Prebúdzame tieto osamelé bytosti v nás, ktoré by si tak rady zatancovali bez zbytočného súdenia. Vytvárame bezpečnú, uvoľnenú atmosféru na festivale, kde je každý vítaný taký, aký je, s pohybom autentickým pre neho či pre ňu," uviedla choreografka, tanečná aktivistka a dramaturgička festivalu Kat Rampáčková.



Program tohtoročného festivalu bude v Tabačke Kulturfabrik, v Záhradnom kine na Hlavnej ulici a vo verejnom priestore. Move Fest sa okrem žánrovej rôznorodosti sústreďuje na interaktívne prepájanie komunít a jednotlivcov a na tvorbu performerov, ktorá odráža aktuálne dianie v Európe. Organizátori tanec vnímajú ako komunikačný prostriedok, preto využívajú verejný priestor a netradičné lokácie, kde tancom oslovia aj širokú verejnosť.



Otváracím predstavením je tanečný monológ španielskej choreografky Laury Alcaly Freudenthal. Medzi ďalšie zahraničné produkcie nového cirkusu patrí Miss Sbarbie od Morgana Morandiho. Zo slovenskej produkcie sa predstaví Odivo: Vnorená a predstavenie študentov Vysokej školy múzických umení. Pre detských divákov je pripravené české tanečné predstavenie Eli a kolektív: Škatulenie.



Súčasťou festivalu sú aj workshopy pre verejnosť, vrátane rodinného pohybového workshopu s talianskou performerkou Laia Licas Rododera, alebo workshopu vo verejnom priestore, ktorý povedie člen Divadla Štúdio Tanca Zebastián Méndez Marín. Pre tanečníkov, ktorí majú skúsenosti alebo sa tancu začali venovať v dospelosti, je pripravený workshop pod vedením talianskej dvojice Iris Hodzic a Elke Grigolato.



Pre návštevníkov festivalu je naplánované aj tanečné karaoke Danceoke, či voľné tancovanie s dídžejom.