Müller nahral pieseň Chladnej den k novému filmu Štěstí je krásná věc

Bratislava 11. februára (TASR) - Začiatkom apríla príde do kín nová komédia Štěstí je krásná věc, v hlavných úlohách Petra Hřebíčková a Karel Zima. Jednu z hlavných úloh v nej však má aj obľúbená pieseň Štěstí je krásná věc Richarda Müllera, podľa ktorej dostal film aj názov. K filmu naspieval Richard Müller ešte jednu skladbu Chladnej den. Film Štěstí je krásná věc sa nakrúcal v lete minulého roka v Prahe a v stredočeskej obci Líšná a jej okolí, do kín príde 2. apríla. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



„Keď mi volali tvorcovia, či by som do filmu nenaspieval ešte jednu skladbu, prišiel mi tento nápad trocha absurdný. Vo filme tvorcovia totiž už použili originálnu skladbu Štěstí je krásná věc, ktorú som naspieval pred 30 rokmi. Keď mi však novú pieseň poslali, zmenil som názor,“ vysvetlil Richard Müller, ktorý ústrednú skladbu Chladnej den naspieval v češtine s pôsobivým textom Gábiny Osvaldovej.







Pieseň sa nahrávala v bratislavskom Creative Music House, text k nej napísala textárka Gábina Osvaldová a o výsledný zvuk sa postaral Jaro Lukáč z Negative Tunes. „Producenti ma oslovili k napísaniu filmovej hudby a titulnej piesne, tak som ju zložil tak, aby bola melódia a nálada spojená s dejom filmu,“ povedal pre médiá hudobný skladateľ René Rypar a dodal: „Spolupráca s Richardom Müllerom sa ponúkala na prvý šup, keď malo ísť o song k filmu s názvom Štěstí je krásná věc.“



„Tento song má však inú atmosféru ako Štěstí je krásná věc. Povedal by som až epickú. Vypočul som si ho niekoľkokrát, pozrel som si film a dostal som chuť skúsiť to. Ten hudobný podklad je krásny a naozaj ma teší, že mám vo filme nakoniec pesničky dve,“ doplnil Richard Müller.