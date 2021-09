Murivom z hradu Slovenská Ľupča pokrstili knihu o hradoch a zámkoch

Slovenská Ľupča 22. septembra (TASR) – Murivom priamo z hradu Slovenská Ľupča pokrstili knihu Čarovné hrady a zámky Slovenska, ktorú uviedli do života v týchto dňoch práve na tomto hrade. Pre protipandemické opatrenia sa krst knihy uskutočnil iba v komornejšej atmosfére.



„Nedali sme si úlohu zmapovať všetky hrady a zámky. Skôr sme si chceli splniť detské sny a urobiť knihu, ktorá ukáže tieto úžasné miesta tak, ako ich chceme vidieť už navždy – romantické, tajomné a trochu strašidelné. Takto ich, našťastie, vidia i naši fotografi a nielen zo Slovenska,“ konštatoval autor knihy a redaktor Martin Kmeť.



Krst knihy sa uskutočnil počas zasadnutia predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Jej krstným otcom sa stal predseda predstavenstva miestnej komory Július Kriváň.



„Na obálke knihy Čarovné hrady a zámky Slovenska je znázornený Ľupčiansky hrad a nie je to náhoda. Práve Železiarne Podbrezová v nemalej miere prispeli k vzniku knihy a zároveň je tento hrad ich darom pre celú spoločnosť a ďalšie generácie. Preto pri myšlienke, kde by bolo najvhodnejšie uviesť knihu do života, sme sa rozhodli pre hrad v Slovenskej Ľupči,“ uviedol člen predstavenstva komory a majiteľ vydavateľstva CBS v Kynceľovej Milan Paprčka. Kniha plná umeleckých fotografií hradov a zámkov patrí do knižnej edície Čarovné Slovensko.