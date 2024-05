Music festival Piešťany začne v závere mája

Piešťany 4. mája (TASR) - Music festival Piešťany (MFP), ktorého 69. ročník sa bude v kúpeľnom meste odohrávať od 29. mája do 10. júla, je tematicky venovaný Roku českej hudby. Divákom sa predstavia známi umelci a umelecké telesá európskeho a svetového ohlasu, informoval o tom organizačný výbor MFP.



Záštitu nad podujatím v tomto roku prevzal veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Rudolf Jindrák. MFP patrí k najstarším a najvýznamnejším na Slovensku, ponúka kvalitný umelecký zážitok pre domácich a zahraničných návštevníkov. Na otváracom koncerte zaznie Cyklus šiestich symfonických básní Má vlast od hudobného skladateľa Bedřicha Smetanu v podaní Slovenskej filharmónie s dirigentom Petrom Altrichterom. Záverečný koncert bude patriť Slovenskému komornému orchestru s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom, zaznejú skladby Jána Levoslava Bellu, Antonína Dvořáka, Mikuláša Moyzesa a Thea Fluryho.



Návštevníkom sa na jednotlivých koncertoch predstavia Slovenský filharmonický zbor, Slovenský komorný orchester, Corni di Bratislava, Trnavský komorný orchester, Sperger duo, Ondřej Havelka s Melody Makers, Česko-slovenský komorný súbor a ďalšie. Piešťanský hudobný festival ponúkne aj recitál klavírneho virtuóza Mariana Lapšanského. Festivalová dramaturgia, v spolupráci s Metropolitnou operou New York pripravila milovníkom operného umenia tiež záznam predstavenia Dvořákovej Rusalky pod režijným vedením Otta Schenka.



Na 69. ročníku MFP sa predstaví aj Felix Slováček mladší so sláčikovým kvintetom a v rámci sprievodných podujatí zavíta do Piešťan pražské divadlo Ypsilon s činoherno-operným predstavením Rusalka nielen podľa Dvořáka. Súčasťou festivalového programu budú aj tri výstavy.