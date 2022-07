Musil: Weissová pokračovala aj po Štefánikovom konci v jeho poslaní

Bratislava 21. júla (TASR) - Vzťah medzi dvoma významnými osobnosťami našich európskych dejín, Milanom Rastislavom Štefánikom a Francúzkou Louise Weissovou, približuje kniha slovenského diplomata, historika, cestovateľa a spisovateľa literatúry faktu Miroslava Musila. Publikáciu s názvom "Louise Weiss a Milan Štefánik - príbeh vzťahu dvoch úžasných Euroobčanov" uviedli do života vo štvrtok v Ivanke pri Dunaji.



Ako prezradil autor, iniciátorom knižky bol europoslanec Ivan Štefanec, pôsobiaci v Európskom parlamente v Štrasburgu. "Dávno ho motivovalo to, že budova nesie meno Louise Weiss, francúzskej novinárky a bojovníčky za ženské práva," povedal pre TASR Musil ku genéze knihy. "Málo sa vie, že sa rozhodla aj po Štefánikovom tragickom konci pokračovať v jeho poslaní, ktoré chápala ako poslanie zjednotenej a mierovej Európy," poznamenal.



Podľa Musila sa Weissová bežne považuje len za jednu zo série dám, ktoré podľahli čaru osobnosti Štefánika. "V skutočnosti je tento osudový vzťah úplne výnimočný a paralelný s tým, ktorý som opísal v príbehu Štefánik a jeho Giuliana. Ide tu o dve ženy, ktoré v živote nášho hrdinu zohrali najrozhodujúcejšiu úlohu," uvádza autor, ktorý v predchádzajúcej knihe čitateľom priblížil vzťah Štefánika s jeho talianskou snúbenicou Giulianou Benzoni. V knižnej novinke sa venuje francúzskej intelektuálke a feministke, z ktorej sa stala vychytená politička.



Spojenie slovenského diplomata, astronóma a generála v službách Francúzska s novinárkou Louisou Weissovou podľa autora predurčili jej bohato európsky rozvetvené rodové korene, siahajúce až po Prahu, hlavné mesto Štefánikovho vysnívaného štátu. Musil v románe rozpráva, ústami a perom Louisy, príbeh založený na jej vyše 2000-stranových Pamätiach Európanky a ďalších európskych prameňoch.



Knihu tvoria tri časti, otvára ju spoveď Louisy, neskrotnej spoločenskej rebelky. "Nasleduje príbeh ich tímovej súhry s Milanom ako zanieteným vizionárom nového štátu a ich spoločný 'ťah na gól'. Následne osamelá Louise odvážne presadzuje Milanovo posolstvo jednotnej Európy a mieru vo svete," dodáva autor biografického románu, ktorý plánujú preložiť aj do francúzštiny. "Perspektívne by to mohlo mať pokračovanie aj v diele, ktoré bude dostupné širokej verejnosti," naznačil Musil.



Knihu a jej obálku sprevádza výtvarné dielo Noémi Kolčákovej-Szakállovej, ktorá sa dlhodobo zaoberá Štefánikovskou tematikou. Nechýba v nej obrazový materiál z rodinného archívu Louise Weissovej.