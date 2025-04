Musorgského Chovanščina otvorí Salzburský veľkonočný festival

Bratislava 11. apríla (TASR) - Členovia Slovenského filharmonického zboru (SFZ) vystúpia v sobotu (12. 4.) a v pondelok 21. apríla na Salzburskom veľkonočnom festivale. Spolu s Fínskym rozhlasovým symfonickým orchestrom, členmi Bachchor Salzburg a svetovými opernými sólistami budú účinkovať v novej inscenácii Musorgského opery Chovanščina. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka Slovenskej filharmónie (SF) Martina Tolstova.



Spresnila, že v diele v naštudovaní fínskeho dirigenta a skladateľa Esa-Pekku Salonena, v réžii hollywoodskeho herca, dramatika a divadelného mága, Angličana Simona McBurneyho, ktoré zaznie v premiére, sa predstavia sólisti Vitalij Kowaljow, Thomas Atkins, Matthew White, Daniel Okulitch, Ain Anger, Nadezhda Karyazina a ďalší.



Generálny riaditeľ SF Marián Turner pripomína, že SFZ, držiteľ ocenenia Oper! Awards 2023, sa vracia do Salzburgu po dvadsiatich dvoch, na Osterfestspiele dokonca po dvadsiatich siedmich rokoch. „Sme však presvedčení, že aj po takej dobe, kedy sa v Salzburgu vymenili celé generácie náročných divákov, budú vynikajúce interpretačné výkony Slovenského filharmonického zboru prijímané a oceňované rovnako dobre, ako to bývalo v minulosti,“ dodal.



Veľkonočný festival v Salzburgu sa každoročne začína v sobotu pred Kvetnou nedeľou a končí na Veľkonočný pondelok. Tohtoročný 59. ročník sa uskutoční od 12. do 21. apríla. Ponúkne rozmanitý program s názvom „Rany a zázraky“. „Prvýkrát v histórii festivalu sa tu tento rok predstavia tri špičkové orchestre - Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu, Mahlerov komorný orchester a Mozarteum orchester,“ uvádza SF k festivalu, ktorého stredobodom bude nová inscenácia opery Modesta Petroviča Musorgského Chovanščina so slovenskou zborovou jednotkou.