Muž so zajačími ušami sa dočká distribučnej premiéry 1. júla

Bratislava 6. mája (TASR) - Pandémia nového koronavírusu zatvorila kiná nielen na Slovensku na dlhé mesiace. Po ich znovuotvorení si diváci budú môcť pozrieť ako prvý slovenský film titul Muž so zajačími ušami, novinku Martina Šulíka avizovanú ešte pred druhou vlnou nového koronavírusu. Distribučná premiéra je naplánovaná na 1. júla. TASR o tom informovala PR manažérka Perla Žinčíková.



Premiéru nového Šulíkovho filmu dvakrát prekladali pre pandémiu, ktorá zatvorila kiná na celom svete. Tentoraz je prvé uvedenie Muža so zajačími ušami v kinách naplánované na 1. júla. "Veríme, že otvorené už budú nielen menšie kiná a amfiteátre, ale aj multiplexy, aby si ho mohlo pozrieť čo najširšie publikum," uviedla Denisa Biermannová zo spoločnosti Garfield Film, ktorá zastrešuje distribúciu filmu na Slovensku.



Svetovú premiéru mala snímka na 36. medzinárodnom filmovom festivale vo Varšave, kde získala pozitívne ohlasy nielen divákov, ale aj odbornej poroty. Za svoj desiaty film získal Šulík ocenenie za najlepšiu réžiu spomedzi 15 súťažných zahraničných filmov. Film zároveň ocenila aj ekumenická porota festivalu.



"Veľmi sa tešíme, že po dvoch odložených distribučných premiérach sa jej film konečne dočká," povedal producent filmu Rudolf Biermann. "Úspech v Poľsku môže byť pre divákov známkou, že sa naň oplatí prísť, a pre Slovensko je cťou, že sa kiná otvoria práve týmto slovenským filmom. Pevne veríme, že sa tak stane vo všetkých kinách na Slovensku, v menších aj vo väčších," dodal.



Muž so zajačími ušami je lyrickou komédiou o mužovi, ktorý je zrazu obdarený zvláštnou schopnosťou, narastú mu zajačie uši a začína počuť myšlienky iných ľudí. Pochopí, že si o sebe vytvoril falošnú predstavu a jeho rodina, priatelia a známi ho vnímajú úplne inak, ako si myslel. Rozhodne sa to zmeniť.



V hlavnej úlohe sa predstaví uznávaný český divadelný režisér a herec Miroslav Krobot, jeho dlhoročného priateľa stvárnil Oldřich Kaiser, bývalú manželku si zahrala Zuzana Kronerová a aktuálnu partnerku Alexandra Borbély. V role dcéry sa objaví Táňa Pauhofová.



Film vznikol v produkcii spoločností Titanic a In Film Praha. Koproducentmi filmu sú Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a Česká televízia (ČT).