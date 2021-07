Múzeum 20. storočia by nemalo reflektovať len na politickú históriu

Bratislava 17. júla (TASR) – Pripravované Múzeum 20. storočia by malo prekračovať hranice politickej histórie a záberom svojej expozície ponúknuť komplexný spoločensko-kultúrny prehľad s edukatívnym potenciálom. "Malo by sa venovať i rôznym oblastiam vedy a kultúry," naznačil pripravovanú koncepciu novej pamäťovej inštitúcie generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Panis, ktorý je poverený prípravou konceptu.



"Múzeum by malo priniesť komplexný pohľad na našu históriu, teda by malo ísť aj o isté vyrovnanie sa s tienistými stránkami našej histórie," uviedol Panis. Je presvedčený, že nové priestory umožnia zvýrazniť i rozsiahly zbierkový fond SNM, avizuje v tejto súvislosti tiež to, že dokumentácia slovenských dejín sa môže rozšíriť o nové rámce. Poukazuje pritom napríklad na tému československých legionárov v prvej svetovej vojne. "Práve toto múzeum bude môcť veľmi dobre využiť túto tému a význam československých legionárov ako súčasti zahraničného odboja pri uznaní nároku Čechov a Slovákov na nezávislosť," priblížil aj v nadväznosti na nedávno otvorené zrekonštruované Československé múzeum vo francúzskom meste Darney, ktoré dokumentuje práve históriu československých légií.



Nové múzeum by malo vzniknúť v Bratislave takpovediac "na zelenej lúke", Panis mieni, že jeho význam by mala podčiarknuť aj samotná budova, ktorej architektonická podoba by mala vzísť z medzinárodnej súťaže. "Mojou predstavou je, že už samotný objekt bude priťahovať pozornosť a stane sa ďalšou dominantou hlavného mesta," uviedol šéf SNM. Upozornil, že Múzeum 20. storočia by nemalo žiť len klasickým životom kultúrneho zariadenia prístupného v otváracích hodinách. "Chceme, aby mohlo žiť 18 až 20 hodín denne, aby poskytovalo priestor pre živú kultúru, pre koncerty, konferencie, stretnutia," naznačil.



Na vytvorenie podmienok na zriadenie Múzea 20. storočia slúžiaceho najmä na edukatívne účely sa zaviazal vládny kabinet vo svojom programovom vyhlásení.