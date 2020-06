Múzeum 20. storočia chce rezort kultúry zriadiť zatiaľ v rámci SNM

Bratislava 13. júna (TASR) - Múzeum 20. storočia plánuje Ministerstvo kultúry (MK) SR zriadiť zatiaľ v rámci Slovenského národného múzea (SNM), jeho koncepciu chcú vytvoriť do konca roka. Pre TASR to povedala Zuzana Viciaňová z rezortu kultúry. Podporiť výstavbu múzea totalitných režimov sa zaviazala súčasná vláda vo svojom programovom vyhlásení. Ústav pamäti národa (ÚPN) tento zámer víta. Chce, aby bolo múzeum jeho súčasťou, s rezortom ešte o tejto téme nediskutoval.



Rezort kultúry zatiaľ nepovedal, koľko by mal stáť vznik a následná prevádzka múzea. Pripomína tiež, že múzeum má mať edukatívny charakter pre mladú generáciu. "V širšom kontexte je pre Slovensko jeho vznik dôležitý aj pre súčasný rast extrémizmu, populizmu a spochybňovania základov demokracie," doplnila Viciaňová pre TASR.



Ústav pamäti národa by chcel, aby múzeum bolo jeho súčasťou, keďže jeho úlohou je vykonávať úplné a nestranné hodnotenie doby neslobody, či sprístupňovať prenasledovaným osobám dokumenty o ich prenasledovaní. Hovorca ÚPN Jerguš Sivoš pre TASR povedal, že zámer zriadiť múzeum prišiel už v roku 2011 za vlády Ivety Radičovej. Vtedy rezort kultúry hovoril, že múzeum by malo byť zaradené pod ústav. "Je to tematicky aj odborne časť slovenských dejín, ktorej sa venuje ÚPN. Už v súčasnosti zbierame artefakty jednak od politických väzňov, jednak tie, ktoré charakterizujú vládu komunistickej strany, činnosť bezpečnostných orgánov, a tieto by mohli byť základom budúceho múzea," dodal Sivoš.



Vláda sa tiež zaviazala rozšíriť úlohy a zlepšiť postavenie ÚPN. Chce začleniť jeho činnosť do vzdelávania na stredných a vysokých školách. Ústav víta podporu, upozorňuje na potrebu zlepšovať financovanie a mať vlastné sídlo. "Ústav potrebuje dôstojné priestory na svoju prácu, dôstojné priestory napríklad pre knižnicu, prednáškovú činnosť a ďalšie aktivity," povedal pre TASR hovorca ÚPN Jerguš Sivoš. Dodal, že v súčasnosti ÚPN sídli v dvoch prenajatých a vypožičaných priestoroch. Potrebu mať vlastné sídlo, zdôraznil ústav aj vo svojej výročnej správe o činnosti za minulý rok, ktorú v uplynulom týždni odobrili poslanci Národnej rady (NR) SR.



Kabinet chce tiež podporovať zvyšovanie povedomia o totalitných obdobiach slovenskej histórie, ako aj uctenie si pamiatky rovnako obetí fašistického aj komunistického režimu na Slovensku. MK v tejto súvislosti dodáva, že v blízkej dobe vznikne napríklad aj nový pamätník obetiam prvej a druhej svetovej vojny v Brezovej pod Bradlom.