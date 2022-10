Múzeum Bojnice pripravilo nový okruh po zámku i s výkladom lektora

Bojnice 14. októbra (TASR) - Nový, mimosezónny okruh po Bojnickom zámku pripravilo pre návštevníkov Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice od 1. novembra. Návštevníci v rámci neho uvidia Grófsky byt či Stredný hrad, a to i s výkladom lektora. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Petra Gordíková.



"Takzvaný zimný okruh ponúkne návštevníkom tie najžiadanejšie a najzaujímavejšie priestory Bojnického zámku," uviedla. Súčasťou okruhu bude podľa nej napríklad Grófsky byt s reprezentatívnou Zlatou sálou, Huňadyho sála s unikátnym barokovým lustrom, jednotlivé poschodia Stredného hradu so zachovalými neogotickými interiérmi, zámocká kaplnka s originálom známeho Bojnického oltára, ale aj hrobka rodiny Pálffyovcov a prírodná travertínová jaskyňa rozprestierajúca sa priamo pod zámkom. "Zimný okruh bude so sprievodom, návštevníci tak dostanú od lektora odborný výklad doplnený o zaujímavé informácie," doplnila.



Nová trasa prehliadky po zámku dočasne nahradí v súčasnosti ponúkaný Pálffyho a Huňadyho okruh. Tie sa do ponuky múzea opätovne vrátia v apríli budúceho roka. "Zmena sa dotkne aj otváracích hodín múzea. Bojnický zámok bude verejnosti prístupný od stredy do nedele v čase od 10.00 h do 15.00 h," dodala Gordíková.