Múzeum Prado potvrdilo pravosť strateného Caravaggia, obraz vystavia

Madrid 6. mája (TASR) - Španielske múzeum Prado v pondelok potvrdilo, že obraz, ktorý sa mal v roku 2021 dražiť v Madride, je v skutočnosti stratené dielo talianskeho barokového majstra Caravaggia. Obraz bude po prvýkrát verejne predstavený v tomto madridskom múzeu koncom mája, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AP.



Múzeum Prado vo vyhlásení uviedlo, že obraz "Ecce homo" (po latinsky "Ajhľa, človek") bude vystavený od 27. mája do októbra ako špeciálna jednopoložková výstava na základe dohody s jeho novým nemenovaným majiteľom. "Od svojho opätovného objavenia sa na aukcii pred troma rokmi predstavuje 'Ecce homo' jeden z najväčších nálezov v dejinách umenia," uviedlo múzeum.



"Obraz, ktorý tento veľký taliansky umelec namaľoval v rokoch 1605-1609, a o ktorom sa predpokladá, že bol kedysi súčasťou súkromnej zbierky španielskeho kráľa Filipa IV., je jedným z približne 60 známych Caravaggiových diel, a teda jedným z najcennejších diel starých majstrov na svete," dodalo Prado.



Španielske úrady v apríli 2022 zastavili dražbu obrazu, ktorý bol v tom čase pripisovaný žiakovi Josého de Riberu, španielskeho maliara zo 17. storočia. Múzeum upozornilo vládu, že by mohlo ísť o Caravaggia a na obraz bol uvalený zákaz vývozu. Jeho vyvolávacia cena mala byť 1500 eur, hodnota autentického Caravaggia sa však pohybuje v desiatkach miliónov eur a viac.



Riaditeľ múzea Prado Miguel Falomir uviedol, že odvtedy majitelia vykonali štúdie a pokračovali v reštaurovaní obrazu, čím sa potvrdilo, "že v skutočnosti ide o Caravaggiovo dielo, ktoré sa do Španielska dostalo v 17. storočí".



Obraz od 19. storočia patril istej madridskej rodine, ktorá ho nedávno predala a nový majiteľ chcel, aby sa verejná prezentácia uskutočnila v múzeu Prado. Hoci obraz teraz vlastní súkromná osoba, bez povolenia vlády nebude môcť opustiť Španielsko.



Olejomaľba na plátne s rozmermi 111 × 86 centimetrov zobrazuje biblický výjav Ecce homo, v ktorom je Ježiš Kristus pred ukrižovaním predstavený zástupom ľudí.



Prado oznámilo, že od apríla 2021 je dielo v opatere galérie Colnaghi. Obraz zreštauroval odborník Andrea Cipriani so svojím tímom pod dohľadom expertov z madridskej regionálnej vlády.