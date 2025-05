Múzeum v Rimavskej Sobote otvorí výstavy o Avaroch a pohľadniciach

Rimavská Sobota 11. mája (TASR) - Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote verejnosti v rámci tohtoročnej Noci múzeí a galérií predstaví dve nové výstavy. Venované budú Avarom i historickým pohľadniciam. V rámci podujatia, ktoré sa uskutoční 17. mája, pripravilo múzeum pre návštevníkov i viacero sprievodných aktivít, medzi nimi napríklad kultúrny program či nočnú baterkovú prehliadku stálej expozície. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Szilvia Tóth.



Prvá z nových výstav v rimavskosobotskom múzeu nesie názov Kaganov jazdec a návštevníkom predstaví elitných členov avarského jazdectva i príslušníkov avarskej spoločnosti. Výstava nadväzuje na objav z roku 2017, keď bolo pri maďarskom meste Derecske objavené avarské pohrebisko z polovice 7. storočia. V hrobe sa našli aj pozostatky mladého muža s bohatou výzbrojou. Spolu s ním bol pochovaný aj jeho kôň s vojenským výstrojom.



„Odkrytý hrob má mimoriadny význam vďaka nálezu lamelového panciera nájdeného pod kostrou jazdca. Je to prvý takýto úplný lamelový pancier z avarského obdobia, ktorý odkryli archeológovia v neporušenom stave a bol vyzdvihnutý z pôvodného miesta uloženia. Autorský tím oživil prostredníctvom hyperrealistickej rekonštrukcie avarského bojovníka, jazdca v životnej veľkosti, sediaceho na cválajúcom koni s rekonštrukciou zbraní odkrytých v hrobe, ako aj s rekonštrukciou lamelového panciera,“ priblížila Tóth.



V GMM sa v sobotu 17. mája uskutoční aj vernisáž výstavy s názvom Pozdrav z Rimavskej Soboty. Výstavu tvorí takmer 700 historických pohľadníc o Rimavskej Sobote z obdobia od konca 19. do začiatku 21. storočia, ktoré múzeum získalo do svojich zbierok v roku 2024 v rámci akvizičnej činnosti.



„Táto ojedinelá zbierka nám ponúka fascinujúci pohľad na vývoj mesta v historickom období plnom politických, sociálnych a historických zmien. Častokrát na nich vidíme budovy a zákutia, ktoré už zanikli a pohľadnice sú takto dôležitými historickými dokumentmi,“ uviedla Tóth.



Noc múzeí a galérií v GMM sa bude niesť aj v znamení bohatého sprievodného programu. Konať sa bude remeselný jarmok, tvorivé dielne či predstavenia bábkového divadla. Pripravené sú tiež tematické ukážky bojových umení, koncert tradičnej mongolskej hudby či tanečné divadlo.



Návštevníci rimavskosobotského múzea budú môcť v rámci podujatia využiť aj jednu z posledných možností na prehliadku stálej expozície. Tá bude totiž najbližšie roky pre rozsiahlu modernizáciu neprístupná. „Vyvrcholením večera bude baterková nočná prehliadka stálej expozície, ktorá bude obohatená tajomnou live history,“ dodala Tóth.