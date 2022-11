Fanúšikovia muzikálu Jánošík sa môžu tešiť, vyšiel na CD

Bratislava 26. novembra (TASR) – Bratislavské Divadlo Nová scéna vydalo album Jánošík so skladbami z rovnomenného pôvodného slovenského muzikálu. Na albume sa nachádza 18 skladieb, autorom hudby je Gabo Dušík, lyrické i vtipne hravé texty piesní napísal Daniel Hevier. Interpretmi sú takmer všetci členovia divadelného súboru. Nové CD uviedli do života pred predstavením (23. 11.) hrachom a frndžalicou jeho krstní rodičia choreograf Ján Ševčík a kostýmová a scénická výtvarníčka Alexandra Grusková.



Obaja sa podieľali na tvorbe inscenácie a umelcov spája aj to, že ich otcovia boli úzko spojení s folklórom. Tanečník a pedagóg Milan Ševčík bol Jánošíkom v legendárnom predstavení SĹUK-u Povesť o Jánošíkovi, televíznym Jánošíkom v poviedke Junácka pasovačka a aj členom zbojníckej družiny v kultovom filme Paľa Bielika.



Kostýmová a scénická výtvarníčka Alexandra Grusková vychádzala pri návrhu scény muzikálu Jánošík z architektúry amfiteátra vo Východnej, ktorý navrhol jej otec, známy architekt, scénograf, etnograf Viliam J. Gruska. "Naša dekorácia mnohým divákom pripomína práve slávny amfiteáter vo Východnej, je to pocta Saši Gruskovej svojmu otcovi aj predchádzajúcim generáciám, ktoré v oblasti folklóru, našej ľudovej kultúry a tradícií pracovali. Pre nás je aj metaforou slovanskej hradby či organu. Nakoniec, aj stĺp symbolizuje prvého hlavného Jánošíka, ktorý vystúpil z davu stromov, ľudí, je to zároveň aj kríž, ktorý si ako národ nesieme," povedal pre TASR Svetozár Sprušanský, režisér a spoluautor libreta muzikálu Jánošík.



"Prvky ľudovej hudby sú ´všadeprítomné´ v celom diele, niekedy citujem, inokedy šifrujem ľudové motívy. Ale nie je to folklórny muzikál," upozorňuje Dušík. Autor hudby označil nahrávanie albumu za miestami veľmi náročné. "Pretože niektoré piesne majú viac ako 120 hudobných stôp. Som spokojný, že CD muzikálu Jánošík uzrelo svetlo sveta a vďačný za umelecký výkon všetkých zúčastnených. Budem rád, keď budú spokojní aj poslucháči albumu," uzavrel.