Muzikál Odpad je poklad bude vzdelávať všetky generácie

Bratislava 2. júna (TASR) - Odpad je recyklovateľná surovina. Poukazuje na to aj projekt spoločenskej zodpovednosti Odpad je surovina a muzikál Odpad je poklad, ktorého autorkou je Bohumila Tauchmannová.



"Jedného dňa priniesla domov naša dcéra kontajnery a povedala, že budeme triediť odpad. Našla im miesto v obývačke. Aj to je dôkazom o tom, že deti sa učia rozmýšľať inak, ako sme zvyknutí," hovorí Tauchmannová ku genéze muzikálu, ktorým chce autorka "stáť po boku mladej generácie v presadzovaní ich environmentálnych hodnôt".



Skladby a scénickú hudbu k muzikálu vytvoril Milan Dočekal, zakladateľ skupiny Team a autor viacerých jej hitov. Réžiu a dramaturgiu on-line muzikálu mal na starosti Ľubomír Horňák, ktorý už viac ako 20 rokov pôsobí v hudobnej skupine Elán. "Z muzikantského hľadiska ide o zaujímavý mix mladých interpretov a rôznych štýlov," zhodnotil projekt na podporu udržateľnosti a životného prostredia.



Muzikál budú realizovať v troch formách. Prvá odštartovala na Deň detí (1. 6.) formou on-line EKO muzikálu, ktorý si môžu pozrieť žiaci a študenti vo všetkých mestách a obciach.



Na jeseň sa muzikál vyberie do viacerých miest na Slovensku formou muzikálovej EKO ROAD show, ktorá má zapojiť žiakov a študentov do kreatívneho vzdelávania a ekologického myslenia. "Základom trvalej udržateľnosti tohto ekologického projektu zameraného na odpad, jeho zber, recykláciu, triedenie, zálohovanie či predchádzanie odpadu, bude jeho spontánne šírenie prostredníctvom naštudovania muzikálu ochotníckymi divadlami, dramatickými krúžkami," avizujú autori ekologického projektu, ktorý majú podporiť ďalšie aktivity a súťaže pre žiakov a študentov na sociálnych sieťach.



Prvé dve formy projektu sú zacielené skôr na žiakov a študentov, Multimediálna EKO show ich bude vyzývať na to, aby zobrali svojich rodičov do divadla.